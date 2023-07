Email it

El partido Fuerza del Pueblo (FP) en esta etapa del proceso electoral está bajo fuego cruzado, recibe ráfagas de los de arriba y de los de abajo. Es una situación incómoda políticamente hablando a diez meses y días de las elecciones presidenciales de mayo de 2024; y poco más siete meses de la primera prueba electoral, las municipales de febrero.



A la FP, y especialmente a su líder y candidato presidencial, Leonel Fernández, le lanzan todo tipo de ataques desde el Gobierno cuando hace alguna crítica a la administración de Luis Abinader. Esas respuestas son lógicas ante el posicionamiento electoral de los verdes, que el Gobierno, en una estrategia correcta, quiere detener.



De los que están abajo, dígase el PLD, también reciben críticas y tienen que sobrevivir a la estrategia morada, que lucha por desplazar al partido de la flor de cayena del segundo lugar. Esa estrategia del PLD también es correcta, pues trata de salvar la marca, un ejercicio político legítimo.



Una variable adversaria que ha aparecido en los últimos meses, y que parece no estaba en los cálculos de la FP, es el viraje de la FNP, el partido de “Los Vincho”, aliados históricos de Leonel.



Vinicito, que aspira a la senaduría de la capital, al observar que no cuenta con la casilla verde para cristalizar su sueño, se ha convertido en el crítico más duro y constante de la FP y Leonel. En esa tarea se ha transformado en el principal defensor de los intereses políticos del PRM y hasta del PLD.



Al fogoso político le molesta un supuesto acercamiento entre la FP y el PLD, pero al mismo tiempo promueve los eventos de Abel Martínez y el propio partido morado.



La FP está en el medio, el PRM no puede dejar que siga subiendo y el PLD quiere desplazarla, ante esa situación, le toca poner en marcha una mejor estrategia porque luce atrapada en esa realidad. Y el tiempo se acaba.