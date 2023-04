La alianza entre la FP y el PLD parece inminente. La dirigencia media se ha rebelado contra la cúpula del partido morado que resiste un acuerdo, incluido el candidato presidencial, Abel Martínez.



Según los comentarios de algunos morados, una de las razones del aspirante a la presidencia por el PLD es que si hacen un acuerdo el partido verde pueda sacar más votos que el PLD en las municipales y que eso lo colocaría en desventaja para la clasificación en las presidenciales de mayo.



Si es así, Martínez debe revisar su enfoque sobre la política, una actividad esencialmente colectiva, que persigue un propósito de ganar/ganar. Bajo esa premisa no es justo sacrificar un rebaño completo por una sola oveja, más si la causa de esa oveja luce perdida.



La FP ya designó la comisión de alianzas que coordina Roberto Rosario y tiene trece integrantes, por lo que los encuentros de la comisión de la FP para discutir los acuerdos, serán casi un mitin. Según se sabe, en el PLD hay una comisión de alianzas, pero no es oficial, y eso limita su margen de maniobra. Hay que ver en qué queda lo del documento que firman los integrantes del Comité Central para obligar al Comité Político a acceder a formar un frente opositor.



Castillo contra alianza



Contra la alianza entre morados y verdes no solo se opone un grupo a lo interno del PLD, también los Castillo, los mismos de la Fuerza Nacional Progresista que hasta ahora habían sido aliados incondicionales de Leonel Fernández.



El principal vocero de los Castillo es Vinicito, y es incontable el número de tuits que lanza al día en contra de la FP. Su principal argumento contra el acuerdo verde y morado, es el tema de la corrupción, sensible para la narrativa de las elecciones de 2024.



Lo que subyace es una batalla por la candidatura a la senaduría del Distrito, que Vinicito condiciona para que el partido de los Vincho apoye de nuevo a Leonel y la FP.



Parece que ha fallado la intermediación de la FP en la resolución de ese problema, que por poquitos que sean, esos Castillo se sienten más en la opinión pública que los millones que tiene registrado los partidos en sus padrones.