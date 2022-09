La independencia de acción y ejecución fue un término puesto en boga por el gobierno y el presidente Luis Abinader. Inició con el Ministerio Público y se extendió a la Junta, Cámara de Cuentas, Tribunal Constitucional y hasta el defensor del Pueblo se subió en la ola. El tema empezó gustando mucho, porque todo lo que sea contra los partidos políticos cae en gracia, al menos en algunos sectores que hacen mucho ruido y quieren mandar en el país.



Vista desde el poder de turno, independiente es todo el que esté en contra del PLD. Eesa ha sido la práctica, pero es un enfoque errado y el tiempo se ha ocupado de ir poniendo casa cosa en su lugar.



El ministro de Educación, Ángel Hernández, parece que le atrae mucho el discurso antipartidos y también interpreta la independencia como algo que solo necesita desvincularse de las organizaciones políticas. Ayer entre el funcionario y los diputados se escenificó un altercado innecesario, de mal gusto y en mal momento, por todos los problemas de planificación que ha enfrentado el gobierno para iniciar el año escolar.



Al inicio de su gestión, Hernández dio la siguiente declaración: “Aquí viene lo que a mucha gente no le gusta, hay que renovar la gobernanza del sistema, el Ministerio de Educación es muy político, está muy politizado y entonces una de las cosas que yo voy a tratar de hacer, si me lo permiten, es despolitizar el sistema”. Para discurso suena bonito, pero hay que ver en la práctica como resulta.



A dos años de gestión con marca de independencia, va bien, la Junta, pero Román Jáquez, que la preside, marcó su independencia desde antes de la llegada del PRM al poder. También el Ministerio Público. La trayectoria de Miriam Germán como servidora pública no inició hace dos años, lleva más de 40 años y el país la conoce. Los demás aún no pasado la prueba.



Pero el cambio también ha sido al revés, es decir de organismos y figura que eran independientes y ahora son políticas. Es el caso del director del COE, Juan Manuel Méndez. Ha hecho hasta tours mediático promoviendo al presidente. Otro que se inscribe en esa línea es el Banco Central, pero no es nuevo en esa práctica.