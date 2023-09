A menos que ocurra algo que cambie el curso de los acontecimientos y obligue a los candidatos a un giro, los temas que dominarán la campaña electoral están definidos. El presidente Luis Abinader prefiere la transparencia y Leonel Fernández pobre contra ricos.



La temática que venía definiéndose, ayer quedó más clara. Abinader en su segundo fin de semana en campaña pura, se le ocurrió mencionar al líder, maestro y guía político de Leonel, el profesor Juan Bosch. Dijo que si viviera estaría del lado de la transparencia y no de la oscuridad.



Leonel, que no acostumbra a responder en caliente, y menos por redes sociales, rompió su viejo esquema y le respondió casi al instante. Dijo que si José Francisco Peña Gómez, líder, guía e inspiración de los perremeístas, estuviese vivo estaría del lado de los pobres y no de algunos ricos.



Ambas estrategias como narrativa electoral, son correctas. El tema del combate a la corrupción y la transparencia son puntos fuertes del gobierno, que se ha apoyado en la figura de Miriam Germán para sustentar la credibilidad de su política de transparencia.



Aunque esa apuesta tiene la debilidad de que los funcionarios del gobierno que han sido acusados no están procesados y el único caso, el del bolo 13 de la Lotería, su administrado fue descargado.



Esa estrategia también tiene que pasar la prueba de la reelección que históricamente ha sido fuente de desmanes en campaña electoral.



Por otra parte, la estrategia de Leonel de asumir como discurso la parte vulnerable de la gestión del PRM, es correcta. Sería una ingenuidad política desperdiciar un manjar electoral como el que ofrece la inflación, que combinado con el apodo de gobierno de popis que ha gando la gestión de Abinader, generan una combinación casi perfecta para un discurso opositor.



Habría que ver cuál de la dos narrativas se impone. El gobierno cuenta con más recursos y estructura mediática. También gusta en un sector de la sociead civil que en los medios. Leonel tiene la ventaja de la veteranía y su enorme capacidad de impacto de opinión pública. Además, su discurso se acuesta y se levanta a diario con la gente.