Los cabecillas de seis partidos que están en conversación con el PRM para alianzas en 2024, fueron citados por la comisión de alianza que integran Andrés Bautista, Eddy Olivares y Juan Garrigó.



El motivo de la convocatoria fue informarles que no serán nombrados en el tren gubernamental por ahora, que la posibilidad más cercana que hay para concretar sus sueños de volver a subir al tren del Gobierno, es el 27 de febrero de 2024.



Los convidados no fueron juntos, fueron citados uno por uno, y en días distintos. Trajano Santana, del Partido Revolucionario Independiente (PRI) quedó para esta semana, si no hoy, uno de los días por venir. Pero la noticia le llegó de boca de los que ya fueron, no hay decretos.



Desfilaron Maritza López, del Partido de Acción Liberal (PAL), subida en el palo durante 16 largos años del PLD en el poder.



Luis Acosta Moreta (El gallo), de la Unión Demócrata Cristiana, también beneficiario de los gobiernos del PLD. Antolín Polanco, del Pasove, malabarista político que siempre negocia bien la zafra electoral. Su principal virtud es poner a disposición su plataforma para los candidatos paracaídas que aparecen en cada proceso electoral.



Uno de los primeros en recibir la mala noticia de que no habrá decretos fue el presidente del Partido Cívico Renovador, Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna, destacado por su participación en el gobierno y la campaña de Hipólito Mejía en 2004. Junto a Maritza ha encabezado el movimiento y negociaciones de partidos que abandonan al PLD para irse al PRM.



También desfiló ante los comisionados del PRM portadores de malas noticias, Élcido Díaz, presidente del Moda. Ese partido estuvo aliado al PLD, pero apoyó al PRD en 2004.



Cuando corrió la noticia de que los potenciales aliados del PRM seguirán en el banco de espera, aunque les prometieron alguna “logística”, los dirigentes de la FP se están rienda a carcajadas. Se recuerda que en junio de 2022, Leonel anunció un acto para recibir el apoyo de diez partidos y movimientos políticos, pero no se pudo porque se sabe que el Gobierno se movilizó para hacer pasar un mal momento a la Fuerza del Pueblo.