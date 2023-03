La figura de la exjueza y actual procuradora, Miriam Germán, entró la política, sin ella ser política, y ha influido y sigue influyendo más en el escenario político electoral que un militante de un partido. Cosa que es evidente, ella no ha buscado ni parece que le interese.



Todo empezó cuando fue humillada en el Consejo Nacional de la Magistratura presidido por el entonces presidente Danilo Medina y el procurador general de la República era Jean Alain Rodríguez. El último pasó 18 meses en prisión por corrupción y el nombre de Medina se incluye en 3 de 4 expedientes de corrupción en sus gobiernos.



La dama es el símbolo del mayor logro que se le atribuye al gobierno de Luis Abinader, la independencia del Ministerio Público, condición que la arrastra precisamente ella, por su historia de servidora pública correcta y de no militancia política partidista.



Segunda parte



Tras el caso Calamar, presentado el 19 de este mes, el PLD acusó al gobierno de Luis Abinader de politizar los casos y denunció persecución política tras el apresamiento del excandidato presidencial, Gonzalo Castillo. El propio Danilo Medina dijo que el Ministerio Público está al servicio de la judicialización de la política, lo que ha sido respondido por Miriam Germán.



Lo hizo en dos respuestas, una el lunes y la otra ayer. En la primera lo hizo mediante un método ya conocido de la dama para exponer sus posiciones públicas, una carta. En el penúltimo párrafo dice: “En cuanto a las demás afirmaciones vertidas por el señor Francisco Javier García, constituye un agravio colateral a mi persona en mi condición de procuradora general, no las respondo porque podría devenir en una discusión política de la cual no formo parte”.



La afirmación la coloca en el centro del debate político. La segunda respuesta fue ayer, parece que dirigida a las acusaciones que hizo Danilo Medina contra el Ministerio Público. Es legítimo que la procuradora defienda la institución que encabeza si está bajo ataque. El jefe de campaña del PLD respondió de forma magistral. Hay que tener cuidado con las segundas partes, casi siempre salen mal.