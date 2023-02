Lo del gobierno con el proyecto de ley de Trata fue perder/perder. Aunque lo mejor que hizo fue retirar la pieza del Congreso, pues mantenerla era generar mayor rechazo y perdería más capital político con escasas posibilidades de ganancia de ningún tipo, si optaba por mantener el proyecto en debate.



Aunque el retiro de la controversial pieza fue lo menos malo, no deja de tener consecuencias negativas para el Ejecutivo. El primer saldo negativo, es que a pesar del discurso enérgico del presidente Luis Abinader en defensa de la soberanía y acciones como el inicio de la construcción del muro fronterizo, da la impresión, que el tema haitiano ha sido instrumentalizado para beneficio político. Aunque en el fondo se sabe que no es así, este último hecho genera las dudas.



Pero el golpe más importante contra el gobierno, es que fortalece el discurso de la oposición de que improvisa, que no hace la tarea antes embarcarse en los temas.



Solo en proyectos de distinta naturaleza enviados al Congreso, van seis reversas. Lo aconsejable es tener cuidado, tentar antes de someter los proyectos, pues no genera confianza un gobierno que tiene que admitir que se equivoca tanto.



Otra salida errónea fue la campaña en redes impulsada por el gobierno para culpar a Leonel Fernández del proyecto, un absurdo y quien convenció al gobierno de semejante apuesta, es más enemigo que amigo.



Manejo de la oposición



Ante el creciente rechazo de la población al proyecto de trata de personas, los partidos de oposición reaccionaron, pero no fueron tan contundentes para sacar filo político a buen momento para ellos.

Abel Martínez y el PLD reaccionaron a tiempo, pero no se observó la contundencia en la opinión pública. Leonel y la Fuerza del Pueblo, reaccionaron con impacto de opinión pública, pero tarde, pues la decisión del gobierno de retirar la pieza, le quita fuerza. Aunque capitalizaron la debilidad de improvisación del gobierno.