El PRM en el Distrito está observando qué estrategia implementa para retener dos plazas que, al parecer en este momento no tiene seguras, por amenazas de la FP y una posible alianza de la oposición.



Según se dice, si las elecciones fueran hoy, el PRM perdería la senaduría del Distrito. Obviamente, las votaciones no son hoy, y el PRM es el partido de gobierno, está unificado y el desgaste que ha sufrido en el Gobierno no indica que vaya a una derrota segura en los comicios venideros.



En el caso de la alcaldía, los números también están rojos. Según las mediciones, hasta el momento, la única que retendría la plaza, es la actual incumbente, Carolina Mejía. Todos los políticos, del Gobierno y oposición, que andan con sus números debajo del brazo, coinciden en que la dama tiene la popularidad en la estratósfera para seguir ahí. Aunque Hipólito Mejía dijo recientemente, que no le gusta esa idea.



En el marco de las figuras que se mencionan para ir a un cargo de elección popular en las elecciones del 2024, se ha descartado a Roberto Ángel Salcedo. Según supo La Pizarra, el recién designado director de General de Proyectos Estratégicos de la Presidencia (Propeep), habría planteado en el seno del propio partido y la dirección de estrategia que no le interesa ningún cargo electivo porque se dedicará a trabajar en la reelección del presidente Luis Abinader.



De hecho, en círculos del PRM y del equipo más cercano del presidente Abinader su nombre se baraja para dirigir el sector externo. Se recuerda que en la campaña de 2020, Salcedo apoyó la candidatura de Abinader desde el sector externo que dio un gran empuje al proyecto de Abinader en el tramo final del pasado proceso electoral.



Como por sus frutos los conoceréis, entonces los pasos que hay que seguir a Salcedo es que desde que fue nombrado no ha concentrado sus actividades oficiales en el Distrito, sino que se le ha visto implementando programas en distintos puntos del país. Siendo así, parece que la idea del sector externo para Salcedo está más cercana a la realidad que una posible candidatura. Pero hay que seguir observando y el tiempo, más temprano que tarde, hablará.