El PRM en el Distrito Nacional, está muy parecido a la frase de una telefónica, aunque no se escuche hace mucha bulla. Resulta que la organización no ha podido integrar la dirección por los conflictos de intereses entre los dirigentes que desde ya quieren amarrar para el 2028. Solo la presidencia, que tiene Fellito Suberví, está definida.



Pero, por ahora, eso es lo de menos. El reto del partido de gobierno son las candidaturas. Hay plazas que nadie quiere, o por lo menos los potables, rechazan. La alcaldía es una de ellas.



Resulta que los números le dan a la alcaldesa Carolina Mejía, pero la dama estaría negada a repetir. De hecho, Hipólito ya lo avisó públicamente, que no estaría de acuerdo con que su hija repita, pues se sabe que quieren otro cargo y los Mejía presionan fuerte para lograr el propósito.



El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, también se puso adelante y anunció que no le interesa la plaza. Pero se sabe que acaricia la idea de ir como candidato a la senaduría.



A varios dirigentes del PRM les han tocado la puerta para que asuman la alcaldía y todos han devuelto un no rotundo.



Lo último que se supo es que intentan convencer al exalcalde Roberto Salcedo, el mismo que ganó la plaza por 14 años desde la boleta del PLD.



Pero a Salcedo lo que le interesa es la candidatura a la senaduría, que también habría dicho a los mensajeros del PRM que nada que ver con la boleta municipal.



De hecho, el exalcalde dijo que no descarta la posibilidad de ir en la boleta del 2024.



“Que si yo estaré en una de las boletas en las próximas elecciones, me preguntaron ayer. Solo les puede decir, en los próximos meses ya veremos”, escribió en su cuenta de twitter al inicio de este año.



El día siguiente al diluvio que dejó nueve muertos en la capital, Salcedo protagonizó una disputa pública en las redes sociales con la senadora Faride Raful.



Los días por venir mostrarán lo que hará el PRM en la capital, una de las plazas políticas más importantes por el efecto que genera en el resto del país. Además, se sabe que es la demarcación donde más ha crecido su principal competidor, la Fuerza del Pueblo.