El magistrado presidente del Tribunal Constitucional, don Milton Ray Guevara, ha advertido sobre la necesidad de aprobar la ley de propiedad inmobiliaria en la frontera que manda la Constitución de la República. No es un reclamo que Ray Guevara hizo ahora por la escalada del conflicto entre el país y Haití por la imprudencia de los haitianos de construir un canal sobre el río Masacre, el pedido del presidente del órgano constitucional ha sido permanente.



En noviembre del pasado año al participar como invitado de la entrevista Especial de Multimedios de elCaribe y CDN, habló de la importancia del tema.



“Solamente pueden adquirir propiedad inmobiliaria en la frontera los dominicanos, no podemos esperar que narcos o los vecinos compren la tierra en la frontera, qué estamos esperando para esa ley; qué va a pasar el día que descubramos que toda la zona de la frontera es propiedad de extranjeros, el que sea, que la puede haber adquirido de buena fe, pero eso para los fines de la dominicanidad, la zona de la frontera se necesita que sea propiedad de los dominicanos”.



Recientemente, el pasado jueves 14 para ser precisos, el magistrado presidente del TC volvió a cuestionarse por qué la tardanza en aprobar esa iniciativa. “¿Qué esperamos nosotros 13 años después para no dotar al país de esa ley y ahora vemos lo que está pasando?”, se preguntó.



Por qué los legisladores y el Poder Ejecutivo que tienen iniciativa de ley no someten un proyecto para aprobar esa legislación.



La desidia ante una ley tan vital para la protección de nuestro territorio y otras acciones de descuido es que hacen sospechosos a los que con palabras son nacionalistas apasionados, pero sus hechos los cuestionan.



El proyecto de propiedad inmobiliaria es mucho más importante para proteger la integridad de la República que el proyecto de ley de trata, pero esta última iniciativa encuentra muchos dolientes, contrario al primero. Son de las acciones que hacen dudar de muchos con discursos altisonantes, pero parcos y negligentes en los hechos.