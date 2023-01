El año arrancó con la reelección en la calle, para muestra, dos botones.



Uno es la declaración del presidente Luis Abinader que responde a las críticas que hizo la oposición de que no hay inversión de gasto de capital. “Yo no sé por qué, pero lo que pasa es que a nosotros nos rinde el dinero, señores”, respondió recientemente. Junto a esa frase dijo que se responderá la acusación de que no hay gasto de capital.



El segundo botón fue el anuncio de ayer del Banco Central de liberar 21 mil millones de pesos para financiar la construcción de viviendas de bajo costo y facilitar la adquisición a tasa de interés preferencial. Desde que el mundo es mundo, la política existe y se sabe que la construcción es el mecanismo de activar la economía. Parece una apuesta para contrarrestar los vaticinios de que el 2023 será el “annus horribilis” para la economía mundial, incluida la dominicana.



Pero como el 2023 es el año preelectoral y hay almas que salvar para ganar la reelección, se hace la apuesta económica. Veremos qué sale, pero hasta ahora al presidente Abinader le ha ido bien, tomando en cuenta que gobierna en crisis.



Si se quiere, hay un tercer botón, la Ley de Fideicomiso Público, la cual va sí o sí y parece que Leonel Fernández, que encabeza la principal candidatura opositora, ve que por ahí se le puede entrar el agua al coco en materia de inversión pública, la que ha sido una debilidad del Gobierno hasta ahora.

En un artículo que publicó el pasado lunes en el Listín Diario, Fernández lo dijo claro, al plantear que la pieza legislativa debe tener el requisito de la confianza y que por eso no debe usarse para fines políticos electorales.



“Quiere decir que no dispondrá de un presupuesto paralelo que se nutre con empréstitos que van al patrimonio fideicomitido pero que al final comprometen el erario, para realizar obras o proyectos que de otra forma no podrían realizarse”, expuso.



Hay más botones que gritan reelección, reelección, reelección…