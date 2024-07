Luego de una pausa, la FP se activó. El pasado viernes realizó el primer encuentro de la Dirección Central, integrada por más de mil miembros y que la mayoría entiende que debe ser reducida, igual que la Dirección Política.



El moderador de la reunión fue Radhamés Jiménez, el segundo al mando del principal partido de oposición. En el comunicado oficial del resultado del encuentro, se informó de lo acordado, entre esos puntos que la Dirección Política fue apoderada para presentar los integrantes de la comisión organizadora y elaborar el reglamento del Congreso.



En realidad, uno de los hechos más relevantes del encuentro, fue que la Dirección Central no permitió que los puntos a tratar se sometieran en un bloque como tenía en agenda la cúpula. Los dirigentes exigieron que se discutieran en ese escenario. Ese hecho provocó la intervención de Leonel, que observó que el contenido que pretendía aprobarse no se había socializado con la dirigencia para que tuviera conocimiento antes de votar en un sentido u otro.



También se sabe que la reunión de la Dirección Política que convocó la Dirección Central, había aprobado presentar a Henry Merán como coordinador de la comisión organizadora, pero esa moción no fue sometida, por alguna razón que ha generado muchas especulaciones a lo interno de la FP.



En el turno que le tocó hablar a Leonel, fue duro, según las versiones. Recomendó a los dirigentes no precipitarse presentando candidaturas a cargos internos, atacó con dureza el grupismo y advirtió que harán cirugías en busca de perfiles de futuros traidores para salir de ellos con tiempo.



Algunos dan cuenta, que el líder de la FP también lució satisfecho al observar el empoderamiento de los dirigentes de la Dirección Central que tomaron turnos para purgar la agenda que pretendía imponer la cúpula.



Hay versiones que dan cuenta de algunos, de ese anillo de la cúpula, salieron a quejarse porque “dirigentes de menor rango les tumbaron el pulso”. Si es así, hay poco vuelo político.