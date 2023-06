El equipo de estrategia del PLD se reunió y discutió el tema de las alianzas, que a pesar de que se había designado una comisión para la reserva que implica alianzas, no se había tocado.



Según se supo, Danilo Medina, presidente del PLD y Abel Martínez, candidato presidencial, protagonizaron un arduo encontronazo en el grupo compuesto por 16 integrantes.



En la reunión estuvo la mayoría. El líder de la organización se habría expresado contario a cualquier alianza con la FP, lo que no ha hecho todavía públicamente.



Entre los argumentos planteados por los contrarios a un acuerdo con los verdes, figura que los alcaldes tienen poca importancia porque finalmente hacen lo que quieren, y que además resultan poco fiables a la hora de pasar lista a las fidelidades.



Es de imaginarse que esa reflexión es producto de la gran cantidad de alcaldes que han dejado las filas del PLD para irse al PRM, supuestamente movidos por el apoyo del Gobierno central a las gestiones locales.



En el fondo, aunque con métodos distintos, el PLD ha empezado a transitar la misma ruta del PRSC y el PRD. Ambas organizaciones sucumbieron porque algunos de sus líderes no tenían visión de cuerpo, sino que los intereses particulares son más fuertes que los colectivos.

Esa es la actitud ahora de Abel Martínez que, en una estrategia que no luce certera, para él sobrevivir más allá de 2024, propone un suicidio político colectivo para otros dirigentes.



El PLD absorbió al PRSC y el PRM, al PRD; los días por venir se sabrá si la FP atrae la mayoría de lo que queda del PLD, pero el PRM se está alimentando también con la sangre morada derramada.



Desde que las principales figuras del PLD informaron que no habrá alianza con la FP, las renuncias se han acelerado en ese partido, que, en todas las encuestas, sale colocado en tercer lugar.



Uno de los problemas de la cúpula del PLD es que ya no genera confianza en la dirigencia media y de base debido a que todas las estrategias que han implementado han sido fallidas, y como organización van de mal en peor. El tiempo dirá hasta donde llega con el nuevo plan de decir una cosa y hacer otra.