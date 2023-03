Email it

El Ministerio Público independiente, que desde hace tiempo lucía en bajo perfil, casi inactivo, tanto que ni apareció en el discurso de rendición de cuentas del presidente el pasado 27 de febrero, se reactivó el fin de semana. Y de qué manera.



Montó la operación Calamar y se llevó en un mismo grupo a los funcionarios más influyentes del gobierno de Danilo Medina.



El Ministerio Público mantiene bajo arresto a tres exministros. José Ramón Peralta, exministro administrativo de la Presidencia, influyente funcionario del gobierno de Medina que llegó al Comité Político del PLD desde que se presentó la primera oportunidad para ingresarlo a la cúpula peledeísta.



El segundo, Gonzalo Castillo, poderoso ministro de Obras Públicas en casi ocho años de gobierno de Medina. Renunció al cargo porque en él recayó el premio de encabezar la boleta danilista en el PLD, cuando el hoy presidente de esa organización no pudo volver a presentarse como candidato presidencial por estar vedado por la Constitución de la República.



Políticamente, Castillo era el encargado de promover los eventos reeleccionistas de 2015 y 2020, hasta que Medina fue descartado para las pasadas elecciones.



Donald Guerrero, ministro de Hacienda en el último gobierno de Medina, cuya cercanía con el expresidente es conocida desde mucho antes que Danilo se colocara la banda presidencial.



De hecho, cuando Medina fue electo candidato presidencial para 2012, su nombre era citado por los medios de comunicación entre los diez de mayor poder.



De las figuras más poderosas del gobierno de Medina solo el exministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, no ha sido involucrado en actos de corrupción, ni hay contra él, que se sepa, ninguna investigación en curso.



Con la caída de Peralta y Castillo, las acusaciones de corrupción contra dirigentes del PLD llegan al Comité Político, lo que no había ocurrido a pesar de la gran cantidad de personas acusadas por el Ministerio Público en cuatro casos de corrupción del pasado gobierno.



Sacando cuentas, de los colaboradores del expresidente, están sometidos el jefe de seguridad, las figuras más relevantes de su gobierno y dos hermanos…