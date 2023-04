El siguiente, es, palabras más palabras menos, el comentario de una modista de 65 años que escuché hoy, cuando le pregunté si conocía los resultados de la encuesta Gallup, que dicen que el presidente Luis Abinader ganaría en primera vuelta con el 53% de los votos las elecciones de 2024. La sabiduría popular es inagotable.



“El que quiera saber la verdad, que vaya y vea; hay que ver para creer, en lo único que hay que creer sin ver, es en Dios, la Biblia lo dice. En lo que yo creo es en lo que yo vivo y veo, cuando abro la nevera si tengo o no tengo comida, cuando voy al médico y si el dinero me da o no me da; y soy de la masa silente como decía Balaguer, yo no ando hablando, me gusta ver las cosas, no tengo que creer en lo que nadie quiere que yo crea”.



Continuó: “Hay cosas que están a la vista de todo el mundo, que todo el mundo las ve; los políticos tienen que dejar de llevarse de gente que tienen ahí al lado y bajar al pueblo; el pueblo es el que sabe cómo va la cosa; los políticos que le hablen a la masa silente”.



La reflexión de la modista, de 65 años, en los hechos lo que hace es, a fuerza de intuición y de su propio día a día, enfrentar el resultado de una investigación científica cuyo nombre está legitimado en la población por lo asertivas que históricamente han sido las predicciones electorales de Gallup en las elecciones presidenciales de la República Dominicana.



Pero a favor del instinto de la modista hay que decir que una encuesta Gallup-Hoy, publicada en febrero de 2015, más o menos el mismo periodo político en que salió la Gallup RCC-Media, a poco más de un año para las elecciones, le otorgó 23% en intención de votos a Guillermo Moreno. En las elecciones no alcanzó ni el 2%.



A favor de la costurera también hay que decir que la propia investigación señala que más del 60% dice que la economía del país está mala. Pero a pesar de eso, el 53% de la población estaría dispuesta a votar por el presidente Luis Abinader.



Los políticos dicen que “la verdadera encuesta es en mayo”, pero para la modista la verdadera encuesta está en la calle, en lo que vive y siente la gente, en el colmado y en el supermercado. Para el PRM y Luis, Gallup es Gallup. Todo es según el color del cristal con que se mira.