A través del tiempo, se ha tratado de definir la vida de muchas maneras.



Muchas veces, esas definiciones se acoplan a la perfección con lo que es y representa vivir, otras, son solo el reflejo del dolor de un alma abatida por el dolor.



También hemos escuchado historias en las cuales, la vida se pinta de colores y parece que es más lo bueno y bonito que aquello que causa dolor y tristeza.



Creo que más de una vez ha sido comparada con un viaje, unas veces en un ascensor otras en autobús, quizás alguna vez con un viaje hacia la cima de una montaña.



No sé si alguien la ha vinculado con un viaje en tren, así que si alguien ya lo hizo, trataré de no detenerme en sus mismas estaciones.



Así la veo yo, como un viaje abordo de un tren. Como todo viaje, tiene un punto de partida y un destino final, con la diferencia de que cada viajero sabe a qué hora saldrá y llegará cada tren a cada estación, pero el tren de la vida nunca nos avisa cuando o donde será nuestro última parada.



En este viaje, cada estación nos ofrece algo positivo, pero también debemos cuidarnos de muchos peligros.



Las paradas son breves y al igual que las oportunidades, no nos dejan mucho tiempo para actuar, debemos ser rápidos y si decidimos bajarnos del tren por un instante, somos responsables de no perder el próximo. Es nuestra obligación estar en la estación antes de que llegue la hora de abordar.



Como cualquier tren, el nuestro puede perder el control, descarrilarse, perder el rumbo, pero ante esas posibilidades debemos hacerlo todo para reorientarnos, levantarnos y seguir adelante por el camino correcto, o al menos el más conveniente.



En cada estación que nuestro tren se detenga, procuremos dejar la mejor impresión, sonreír al llegar con el optimismo por lo que vendrá y también al partir por la satisfacción de haber vivido feliz y agradecido.



Como un viaje en tren, la vida tiene muchas paradas y en cada una de ellas nos da la oportunidad de aprender una lección. Nos toca a nosotros, como pasajeros, hacernos y hacerles a todos a nuestro alrededor el camino placentero, sin mayores complicaciones.