La muestra mayor de cobardía, maldad y falta de valores, que alguien puede exhibir, es maltratar a una inocente e indefensa criatura.



El abuso y maltrato de un adulto hacia un niño o un animal, es una acción imperdonable y un triste y preocupante reflejo de la sociedad de cualquier lugar donde se cometa ese abuso.



La falta de compasión y el uso excesivo de la fuerza de aquel que se considera más fuerte, superior o que cree poseer el control sobre los demás, no se limita a nuestro país. Es algo que lamentablemente se puede observar en cualquier lugar del mundo.



La deshumanización de la raza humana es una preocupación de siempre.



La maldad ha estado presente desde el comienzo de los tiempos, pero el correr de los años la ha fortalecido, sin importar los esfuerzos que han realizado, de manera especial, los religiosos, que han caminado miles de kilómetros alrededor del mundo anunciando el final y advirtiendo sobre el castigo que recibirán quienes se aparten del camino del bien.



Nada ha importado, nada ha surtido efecto. Nadie parece temer a las imperecederas llamas de un infierno que aguarda con ansias aquellas almas que han quebrantado las leyes de Dios.



Quizás por eso, la prensa mundial da cuenta de múltiples abusos de fuertes contra débiles.



Cada día en distintos lugares del mundo se informa sobre el crimen cometido contra un niño, un anciano o algún animalito. En la mayoría de los casos, el abusador era una de las personas más cercanas a la víctima.



Aunque parezca que se trata de una pérdida de tiempo y esfuerzo, no está de más seguir luchando, no está de más fomentar, sobre todo en los más jóvenes, el respeto a la dignidad de los demás.



Hay que descontinuar la ley del más fuerte.



Hay que cultivar la empatía.



Es necesario dejar claro que los más débiles, lo son solo por la desventaja que suponen la edad, o su condición, pero que eso no los hace inferiores.



Ningún abuso debe sernos indiferente y ningún abusador debe evadir su castigo.