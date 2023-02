La semana pasada, la inquietante y triste noticia de que una abuela le había causado varias heridas a su nieta de tan solo siete años, en un hecho ocurrido en el sector neoyorquino del Bronx, consternó a todo el que tuvo conocimiento del lamentable suceso.



La pequeña, que fue llevada en estado crítico a un hospital, vive en New Jersey y se encontraba visitando a su abuela, quien reside en el Bronx. Ambas se estaban solas en la casa cuando ocurrieron los hechos.

Sin saber exactamente el tiempo transcurrido después de la agresión, un hijo de la agresora, llegó a la casa para encontrarse con la dramática escena.



De inmediato, esta persona llamó a la policía para reportar lo sucedido. Es entonces cuando llegan los agentes del orden y uno de ellos, no esperó a que llegara la ambulancia, sin pensarlo mucho, tomó la niña en brazos, la subió a la patrulla y la llevó a un hospital.



Así más o menos, ocurrieron los hechos. Una verdadera tragedia, a pesar de que la niña sobreviviera al brutal ataque, que definitivamente dejará en esa pequeña, secuelas externas e internas.



Para esta niña será imposible olvidar cómo una de las personas llamadas a protegerla, ahora era de quien debía cuidarse, como de súbito la dulce y tierna mirada de su abuela, desapareció por completo, para dar paso a una expresión, cualquiera que haya sido, diametralmente opuesta.



En sus investigaciones, las autoridades informaron que la señora tenía antecedentes de problemas de salud mental, unos problemas de los que toda la familia sabía, incluyendo, su hija y madre de la menor puesta bajo su cuidado.



Del mismo modo, la familia también sabía que está abuela de 65 años, se encontraba deprimida por la muerte de su madre, pero, aún así nunca pensaron que pasaría algo como lo sucedido.



Este no es el único caso de ese tipo, en realidad, dejar a los niños en condición de indefensión es común, más común de lo debido. Se ha perdido la cuenta de los casos en que una persona con problemas de salud mental, a quien no se le presta la atención requerida, termina agrediendo a otros o a sí mismo.



Mientras no se tome conciencia de lo que significan los problemas de salud mental y se asuma con responsabilidad, mientras se trate de ocultar, seguirán ocurriendo hechos tan lamentables como este.