La información que deseo transmitir en el artículo de hoy es de suma importancia, porque muchos dominicanos han viajado a Estados Unidos con visa de turista pensando que pueden hacer su proceso de residencia dentro los Estados Unidos porque son esposos (as) de un residente permanente o hijos (as) menores de un residente permanente.



Desde hace varios meses el boletín de visa del Departamento de Estado ha indicado que esto ya no es posible. Esto significa que el único proceso viable con estos tiempos de espera, es el proceso consular.

Anteriormente a estos tiempos de espera, las personas bajo esta categoría podían hacer el proceso dentro de Estados Unidos si tenían visa de turista y sometían el proceso cuando estaban aún con estatus de turista.



Ya esta práctica no es posible debido a que la letra C, por varios meses ya no es colocada en esta categoría de peticiones. ¿Qué significa esta letra en los boletines de visa? Quiere decir que dicha categoría tenía visas de inmigrantes disponibles y por ende podían continuar con sus procesos de residencia sin largas esperas. Igualmente, tendrían una entrevista también sin largas esperas. Mucho ojo con esto, porque si vienen a Estados Unidos y someten este proceso, no solo van a perder dinero, sino que acumularían presencia ilegal y esto lleva a tener que luego someter un perdón. Igualmente, se corre el riesgo que los hijos menores alcancen la mayoría de edad y luego no puedan tener estatus en Estados Unidos.