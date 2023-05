El ITIN es un número de Identificación fiscal en los Estado Unidos. Es controlado por el IRS (la agencia a la que las persona y las empresas deben reportar el pago de los impuestos en EE.UU.) y es utilizado por extranjeros que no son elegibles para obtener un Número de Seguro Social.



Es muy importante entender que obteniendo el número ITIN, no los convierte en residentes a efectos de inmigración, eso quiere decir que no se podrá obtener una tarjeta de residencia permanente, tampoco se obtiene un permiso de trabajo. Igualmente, es bueno resaltar que el ITIN no es un número de Seguro Social.



¿Quién puede solicitar el número ITIN?



Una persona que reside en los Estados Unidos por un periodo de seis meses o más, y no es elegible para un número de Seguro Social puede aplicar. Asimismo, un inversionista o empresario extranjero que tiene dinero invertido en un negocio de los Estados Unidos.



¿Cómo puedo aplicar?



Para aplicar al ITIN, debes llenar la forma W-7. Luego de completarla, existen varias opciones para someter la solicitud. Debajo brevemente te describo cuáles son:

Puedes solicitarlo en persona a una oficina del IRS. Puedes enviar la solicitud por correo regular. Por servicio de entrega privado. A través de un agente tramitador. Con relación a esta opción debes saber que existen dos tipos de agentes. Uno que puede certificar tu identidad, ya que ha recibido autorización para ello por parte del IRS y el tramitador que no tiene dicha facultad y por ende enviará los originales de tu documento De identidad al IRS.

El proceso para recibir un ITIN se demora un tiempo. Para Solicitar el ITIN debe probarse la identidad del solicitante y su carácter extranjero. La persona puede utilizar como documento de identidad su pasaporte, cédula de identificación, licencia de conducir de Estados Unidos o del país de origen, partida oficial de Nacimiento para menores de 18 años. l