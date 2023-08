Para trabajar en los Estados si no eres residente o ciudadano (a), necesitas de un visado de trabajo. Existen diversos tipos de visas de trabajo, las cuales son emitidas de acuerdo con el tipo de función que va a realizar la persona en los Estados Unidos, así como también según el nivel de estudios de la persona.



Todas estas visas tienen una característica en común, se necesita de un empleador para poder obtenerlas, así como también una petición aprobada por USCIS (por sus siglas en ingles). Esta petición debe ser realizada por dicho empleador. Es decir, que antes de que una persona pueda presentarse al consulado para aplicar por su visado de trabajo, todo un proceso previo se ha realizado dentro de los Estados Unidos.



Los dominicanos no tienen una visa de trabajo disponible donde la persona pueda ir directamente al consulado sin un previo proceso en los Estados Unidos. Con esto les quiero dejar saber que si alguna empresa en la República Dominica te dice que puede ayudarte a conseguirte un visado de trabajo, tan solo yendo al consulado, sin empleador, está estafándote.



El único visado de trabajo que el dominicano podría considerar que puede agendar una cita en el consulado de los Estados Unidos para directamente aplicar por dicho visado de trabajo, sería la visa de inversionista. No obstante, sólo los dominicanos que tienen doble nacionalidad pueden aplicar a este visado, porque la nacionalidad dominicana no califica per se para dicha visa.



Recuerda siempre consultar con abogados de migración que practiquen en los Estados Unidos. Un gestor nunca tendrá el conocimiento necesario para poder guiarte correctamente. Si tienes una pregunta sobre este u otro tema no dudes en contactarte con nosotros.