Los Estados Unidos se reservan el derecho de poder admitirte o no en su país. En el caso de que consideren que por razones de salud o seguridad no puedes ser admitido en los Estados Unidos, podría ser que no pudieras llegar a ser residente o que tuvieras que recurrir a un perdón. Existen tres escenarios por lo que una persona podría ser considerada inadmisible por razones de salud:

Enfermedades infecciosas. El gobierno determina las enfermedades en esta categoría. Los siguientes trastornos están considerados como enfermedades contagiosas de relevancia para la salud pública: chancro blando; gonorrea; granuloma inguinal; lepra infecciosa; linfogranuloma venéreo; sífilis infecciosa; y tuberculosis activa. Personas que buscan estatus de inmigrante y no han recibido las vacunas necesarias contra enfermedades prevenibles mediante vacunación. La ley establece que una persona es considerada inadmisible si no presenta pruebas de haber sido vacunada contra enfermedades prevenibles mediante vacunación. Para este caso existe la posibilidad de aplicar a un waiver or perdón, en el cual básicamente la persona explicaría por qué no se ha realizado la vacuna y solicitar que se haga una excepción en su caso. Si el perdón es aprobado, entonces no tiene que realizarse la vacuna. Personas que padecen o han padecido de algún trastorno físico o mental asociado a comportamientos peligrosos o comportamientos peligrosos con probabilidad de repetirse. Se considera peligroso todo comportamiento que ha representado o representa una amenaza a otras personas o a los bienes. La ley no estipula ejemplos específicos de ningún trastorno. l