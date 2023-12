La tradición de jugar fútbol en nuestro país tiene muchos años, pero últimamente cuando se habla de clubes en República Dominicana el referente por excelencia es Cibao FC, no solo por las coronas obtenidas en la primera división de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), si no por todos los trofeos que exhibe en sus vitrinas.



El equipo de Santiago viene dominando en las categorías formativas, no por casualidad; es producto de una mentalidad empresarial y mucho trabajo en las canteras que empiezan con un juego recreativo e incluyen niños desde los seis años.



En el 2022 Cibao FC ganó en todos los torneos de la rama masculina, y en las femeninas cuando no logró la corona, quedó en segundo lugar.



Este año levantaron por tercera vez consecutiva, cuarta en total, el trofeo de campeones en la LDF, una liga con apenas nueve temporadas. Pero además se coronaron en el torneo sub 23 de la LDF Expansión, en la sub 19 que organizó la Federación Dominicana de Fútbol, al igual que la sub 15, y en la sub 16 de la rama femenina.



En la categoría sub 17, que todavía está en proceso, llevan una muy buena proyección, gracias al desempeño de jugadores que ellos han desarrollado. De ese grupo podemos mencionar a Lucas Bretón, Edwin Frías y Javier Rosé, quienes en su categoría se han visto muy bien, pero que además les han dado la oportunidad de jugar con el equipo grande.



Tanto Bretón como Rosé, son el mejor ejemplo de ello porque llegaron a la cancha del equipo con apenas 9 y 10 años respectivamente.



Entre otros que han pasado por aquí y hoy tienen éxito internacional, debemos mencionar a Edarlin Reyes, César “Danco” García y Dorny Romero quien por las circunstancias de la pandemia terminó marchándose al extranjero.



No podemos dejar de mencionar a Patrick Sokó, que Cibao FC vendió a un club de México, convirtiéndose en la primera transacción internacional de la LDF.



Definitivamente que debemos reconocer a Cibao FC como un ejemplo del crecimiento constante que tiene nuestro fútbol, gracias a un trabajo serio y con responsabilidad.