Este martes 7 de marzo se jugará en el estadio de Cibao Fútbol Club en Santiago un partido internacional sin la participación de equipos dominicanos.



Se trata del juego entre el Violette Atletic Club de Haití y el Austin FC de Texas, Estados Unidos, correspondiente a los octavos de final de la Scotiabank Concacaf Champions League.



Algunas personas se preguntan las razones para que algo así suceda y piensan que puede ser un tema financiero que incluye un arrendamiento, pero no. Tengo información de que la motivación está muy distante de eso.



Por la situación política que atraviesa el país vecino, el equipo haitiano no tiene las condiciones requeridas para montar el evento en su casa y los directivos pidieron ayuda al conjunto santiaguero para cumplir su compromiso.



La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf)) aprobó la iniciativa por tratarse de un estadio neutral, con césped certificado por la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol y por el historial conocido de eventos exitosos realizados allí.



Para el Violette este escenario es conocido y de grata recordación. Allí fue donde se coronaron como campeones del Caribe el año pasado, venciendo al dueño del terreno, con respaldo de un gran público nacional haitiano.



Parecería que estaba predestinado celebrar este juego de octavos de final aquí, porque igualmente si Cibao FC hubiese ganado aquel encuentro frente al Violette en tanda de penales, fuera el campeón del Caribe defendiendo los colores de su patria, en su casa.



Pero fíjense como son las cosas de este hermoso deporte.



Los dueños del estadio en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucamaima) están dando todas las facilidades necesarias al equipo que les ganó la final del campeonato del Caribe, simplemente a cambio de que brille el fútbol.



Así como usted lo lee, no hay un gran compromiso económico detrás de todo esto. Es más, puedo decir que solo se está pidiendo que se cubran los gastos esenciales y sé que hasta los dividendos de la taquilla serán para el equipo que en el terreno figure como anfitrión.



Dicho esto, me atrevo a asegurar que los niveles de apadrinamiento que en la ciudad corazón está teniendo esta disciplina, van más allá de nuestras fronteras.