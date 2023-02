El sábado 18 de febrero, la selección dominicana de fútbol cayó humillada en Guatemala ante su similar de Estados Unidos con marcador de siete goles por cero en los octavos de final del Campeonato sub 17 de Concacaf 2023. Así quedó eliminada la posibilidad de llegar al mundial de esa categoría que será en Perú el próximo año.



Al partido los seleccionados llegaron con el sueño de poder vencer a uno de los equipos más poderosos de nuestra zona, para copiar el ejemplo de la sub 20 que se metió en cita mundialista. Incluso, aún en el descanso de medio tiempo mantenían las aspiraciones animándose con la frase “sí se puede”, a pesar de que ya perdían 3-0.



Pero pronto aterrizaron en su realidad, cuando en el minuto 57 llegó el cuarto gol de desventaja y de ahí en adelante bajaron el ánimo, la guardia y la defensa, permitiendo otras tres anotaciones.



De inmediato iniciaron los teóricos del fútbol a tratar de explicar las razones de lo sucedido en la terrible derrota. “Nos tocó bailar con la más fea”, “nuestro equipo no practicó lo suficiente”, “no debemos traer jugadores residentes en el extranjero”, “no tuvimos ningún juego de fogueo”, son algunos de los argumentos que todavía hoy expresan.



Algunas de estas expresiones pueden ser válidas, quizás todas lo son, pero más allá de eso creo que debemos ver la eliminación como parte de un proceso que traerá algo positivo. Creo que tocamos fondo y de aquí solo nos queda el camino del ascenso.



República Dominicana llegó a esta instancia luego de ganar el primer lugar de su grupo en el Clasificatorio U17 de la Confederación Centroamericana y del Caribe de Fútbol (Concacaf), que se disputó entre agosto y septiembre del 2022.



Aunque en esta ocasión perdimos de manera horrorosa, el equipo nacional logró ascender dos puestos en el ranking de la Concacaf ocupando ahora el lugar número 16, superando otras naciones que tradicionalmente estuvieron por encima de nosotros. Lejos de frustraciones, esta es una buena razón para motivar esos niños de tan corta edad.



No podemos olvidar que aún mantenemos el reto de ganarle a potencias del área como USA y México, si queremos avanzar, pero definitivamente esa derrota debemos asimilarla como una lección muy dolorosa.