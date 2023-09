En muchas ocasiones hemos escuchado la expresión… “nuestra liga es un referente del fútbol en la región” y yo lo creo. Sin embargo, por los resultados que van teniendo nuestros clubes en las competencias caribeñas ya hay quienes dudan al respecto.



La Liga Dominicana de Fútbol (LDF) nació en el año 2015, y aquí comenzó a cambiar todo. Antes solo existía una concentración de equipos que compartían su pasión por esta disciplina en una competencia llamada “Liga Mayor” y antes de esto se jugaron torneos en lo que se conoció como la “Primera División” del fútbol dominicano.



Aquellas competencias generaron mucho interés en el público futbolero, pero por un tema de organización y apoyo económico, las ediciones de estos eventos fueron muy diferentes entre sí, al extremo de que nunca se vieron como profesionales. Algunos clubes llegaron a pagar viáticos a sus jugadores, pero no salarios.



Para el extranjero esos intentos fueron buenos, pero no más allá de reconocer que en nuestro país existe mucho talento para este deporte y que necesitaba asesoría y dirección.



Muestra de ello es que desde esos torneos salieron jugadores a reforzar en países futboleros tradicionales, como Dinardo “Lalo” Rodríguez, quien fue contratado por el Club Atlético Rentistas de Uruguay en el año 1994 y quien a más de uno hizo reflexionar porque salió de un país beisbolero.



Hoy a Lalo lo conocen como el primer futbolista profesional que ha parido Republica Dominicana, porque se atrevió a vivir una etapa de su vida cobrando solo en el fútbol.



La LDF nació gracias a todo ese talento que siempre ha mostrado el atleta dominicano y a la insistencia de la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol (FIFA), que siempre sugirió la creación de dicha liga.



Por eso hoy pido a todos los que están tomando como referencia los resultados de juegos internacionales, que no se desesperen, que aún esos eventos no terminan, pero que si las cosas no salen como ustedes quisieran, es porque el deporte es así. Las victorias son circunstanciales como dijo en un momento el ingeniero Manuel Estrella, presidente de la LDF.