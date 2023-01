Email it

En el día de hoy iniciará la final del torneo otoño-invernal de la Liga Dominicana de Béisbol (LIDOM) con los equipos que terminaron la temporada regular en los extremos de la tabla.



Tigres del Licey, que después de disputarse el liderato con Águilas Cibaeñas todo el camino terminó en primer lugar y Estrellas Orientales, que fueron los últimos en entrar al round robin.



Esa segunda etapa inició muy reñida, al extremo de que los participantes se vieron con el mismo récord en cinco ocasiones. Sin embargo, nadie predijo que después de verse todos con seis victorias y seis derrotas dos de estos protagonistas no perderían en los siguientes cuatro juegos y terminarían en 16 fechas un calendario originalmente planificado para 18 encuentros.



Precisamente en las premiaciones que este año implementó LIDOM estos dos equipos dominaron los reconocimientos finales de la primera etapa. Rainer Núñez de las Estrellas Orientales ganó el novato del año y el resto de los reconocimientos fueron azules.



José Offerman, a quien por primera vez le entregaron las riendas desde antes de iniciar la temporada, ganó dirigente del año. Audo Vicente recibió el mejor gerente. Emilio Bonifacio, en una selección especial realizada entre peloteros de los equipos rivales se llevó el galardón a la caballerosidad. Cesar Valdez el mejor lanzador y Ronny Mauricio el jugador más valioso.



La serie particular de estos dos las dominó el Licey en las etapas ya concluidas. En la primera el equipo del Estadio Quisqueya ganó 6 partidos de 10 enfrentamientos y venció en cuatro de cinco juegos en el round robin.



Esto no quiere decir que son ampliamente favoritos porque los verdes apoyados en un picheo dominante, han venido de menos a más en sus resultados y con una ofensiva bien balanceada mezclando la juventud con los veteranos ya probados en nuestra pelota.



Es una final pactada a un máximo de siete juegos con un calendario donde si se llegaran a jugar todos los partidos, terminarían el 21 de este mes, casi dos semanas antes de iniciar la serie del caribe en febrero dos.



Independientemente de quien se corone campeón, esta será una final bien reñida que certificará uno de los torneos más emocionantes en la historia de nuestra pelota.