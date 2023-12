Hoy quiero tocar un tema delicado, uno de esos que pueden provocar heridas a los fanáticos de verdad, aunque esa no es mi intención. Por eso pido disculpas anticipadas.



A ningún seguidor de un equipo deportivo profesional le agrada la idea de quedar eliminado. Todos los fanáticos siempre aspiran a ganar el campeonato en cualquier disciplina, de igual manera piensan en las oficinas.



Siempre que una franquicia se queda en el camino, llegan las especulaciones que tratan de justificar lo sucedido, muchas veces señalan posibles culpables. Lamentablemente así es el deporte.



Hoy quiero dar mérito a quienes trabajan con mucha anticipación al inicio de un torneo, soñando, pero sin saber con certeza cuáles serán los verdaderos resultados. Esos que no pueden fallar buscando conquistar el campeonato financiero. Aquellos que no tienen margen de error, ni las garantías de que se ganará el torneo. Me refiero al departamento comercial.



Empiezan su trabajo meses antes de las competencias en el terreno. Tienen la delicada misión de lograr los recursos, y algo más, para que el gerente arme un equipo exitoso, pero no tienen injerencia en las decisiones tomadas dentro del juego.



Sin embargo, son los que más presión reciben en la denominada “temporada muerta”, cuando les dan la cifra financiera requerida, y los que más sufren las derrotas de la “temporada viva”.



En la pelota invernal los equipos venden a sus patrocinadores la presencia de 25 partidos en casa, comprometen así espacio en televisión, radio, los uniformes, las vallas publicitarias de los estadios, entre otros.



Por eso vemos que en la primera etapa siempre se juega el calendario completo, algo que no sucede en la siguiente, cuando se les bonifica a los clientes en nueve juegos adicionales, pero además cuando nace la oportunidad de generar nuevas ventas.

Es decir que, dentro de lo malo que tiene quedar eliminado, encontramos algunas cosas que consideráramos como buenas. La primera es que si tu equipo jugó los 50 partidos, es porque el departamento comercial cumplió con su misión, y la segunda es que siempre habrá un octubre por venir que traerá la oportunidad de completar todas las misiones.