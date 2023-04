Hasta hace poco, las quejas por la falta de lluvia y los efectos que naturalmente produce el ciclo seco, tenían al sector agropecuario con el grito al cielo y los esfuerzos de las autoridades debieron incrementarse para sortear algunas situaciones derivadas de la falta de agua.



Ahora que ha llovido, las presas recuperadas en un nivel aceptable, debemos aprovechar la tierra mojada para sembrar los productos de ciclo corto que contribuyan a evitar la escasez y dar paso al agiotismo y al acaparamiento.



Como dice el antiguo refranero “Dios aprieta, pero no ahorca”, saquemos provecho del tiempo que se aproxima, para poner a parir la tierra y no para tomar el problema registrado como bandera política y discursos de campaña, porque cuando hay sequía el hambre encuentra trillo y los dominicanos merecemos vivir tranquilos.



Bendita sea la lluvia que ahora trae sosiego, grandes los hombres y mujeres que aprovechan el tiempo para producir alimentos, sobre todo, utilizando el mejor de los recursos que provee la madre naturaleza ahora que el mundo gira con destino incierto en términos políticos y económicos.



Como dice el slogan de promoción y publicidad del sector turismo, “Santo Domingo lo tiene todo”, pero ahora necesitamos la voluntad, el apoyo y la comprensión de cada ciudadano para hacer realidad el adagio que reza “sembrar hoy para comer mañana”. Si empezamos ahora tendremos poco que lamentar en el porvenir inmediato.



Aunque el estiaje no desaparece por completo por los días de lluvia ligera, los beneficios para la agricultura han de ser considerables, una vez se cumpla con los controles de rigor en la Foresta, cuyos inspectores no realizan su trabajo como manda la Ley ni se detiene en forma definitiva a los depredadores criollos y extranjeros.



Numerosas voces se elevan con este clamor y pidiendo a las autoridades que actúen sin distingo contra ellos, para que el legado natural que poseemos no corra la suerte de nuestros vecinos y la isla se convierta por entera en un desierto. ¡Es hora de actuar!