Primero el secretario la Organización de Estados Americanos (OEA) y ahora el Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, han tratado de imponer decisiones a República Dominicana consideradas una burda violación a la soberanía nacional.



Las políticas migratorias son privativas de las naciones que las ejercen, porque forman parte de su soberanía e intereses nacionales y, si bien es cierto que los organismos internacionales pueden hacer sugerencias positivas a los países, no deben inmiscuirse en sus decisiones internas.



El Comisionado de Derechos Humanos de la ONU parece que ignora los alcances de su rol y su malquerencia hacia los dominicanos se pone de manifiesto de manera grotesca, porque bien podría sugerir a las grandes naciones que carguen con el gran problema que tenemos los dominicanos con la inmigración irregular masiva de haitianos. Amén de otros extranjeros que han entrado en cantidades considerables debido a las crisis de sus países.



La respuesta del presidente Luis Abinader a ese intruso debe servir de ejemplo a tantos malos dominicanos, incluso a militares, políticos y empresarios que, por un poco más de dinero, venden su alma y su patria.



Es cierto que por cada 100 metros del territorio hay un haitiano indocumentado y poco a poco ocupan terrenos, construcciones y los espacios públicos, con tanta autoridad que ningún dominicano puede reclamarles, so pena de amenazas y agresiones.



La comunidad internacional no ha querido jugar su papel con los haitianos y, en cambio reclama que este país asuma la carga de salud, alimentación, vivienda, educación y otras garantías sociales, de ciudadanos que nos odian.



Es tiempo de que se tome en serio el problema haitiano y que se aplique la Ley de Migración con todo rigor, para evitar mayor nivel de saturación, porque ya ni caminar libres podemos en nuestra propia patria, esa que con orgullo y sacrificios nos legaron Duarte, Sánchez, Mella y Luperón. ¡Basta ya de imposiciones a los dominicanos!