La historia, y es una opinión que la he plasmado en mis libros, así como en artículos y reportajes, no se puede distorsionar. Ni los más necios y sinvergüenzas tergiversadores de la verdad pueden hacerlo… ¡aunque lo intenten!



Joaquín Balaguer, durante su tétrica estancia gubernamental de aquellos fatídicos 12 años, período 1966-1978, escribió una historia que se caracterizó por los asesinatos masivos contra sus enemigos políticos, principalmente jóvenes que profesaban ideas izquierdistas que obviamente buscaban que se estableciera en el país un verdadero orden de la democracia en República Dominicana.



Balaguer, sin ninguna pizca de duda, fue un mandatario que siempre actuó como un déspota -y la práctica así lo certificaba- y nunca combatió a sus adversarios con ideas.



Balaguer, porque los hechos no mienten, acudía a la represión, a la violencia policíaco-militar y todos los desmanes contrarios a las actuaciones que deben caracterizar a un presidente portador del pensamiento democrático.



Apresamientos (y con posterioridad largos encarcelamientos); deportaciones, asesinatos; crímenes de Estado y sus amenazas por cercenar a la prensa independiente, fue la norma de gobernar de Balaguer durante los nunca olvidados largos 12 años que también llenaron de terror a toda la sociedad.



Cuando se registraron las muertes violentas de los periodistas Orlando Martínez y Gregorio García Castro -durante la terrible década del setenta-, la prensa más sensata del momento (y claro, la más objetiva y responsable), publicó sin miedo que esos asesinatos constituyeron “crímenes de Estado”.



Balaguer, en su terrible régimen de los 12 años, puso en práctica -con la asesoría de agentes del crimen organizado- una sangrienta política que tuvo como principal objetivo las persecuciones a jóvenes de tendencia izquierdista, sobre todo aquellos que tomaron parte en la guerra patria de abril de 1965.



Muchos de esos jóvenes como Amín Abel Hasbún, Otto Morales y Homero Hernández, así como los cinco directivos del Club Deportivo y Cultural Héctor J. Díaz; fueron asesinados por efectivos policiales y grupos paramilitares organizados en la terrorista “Banda Colorá”.



Agentes de la Policía Nacional, en el mismo lapso, asesinaron a otros cuatro jóvenes estudiantes de Barahona.



Este fue igualmente un múltiple crimen que cayó pesado en toda la abatida sociedad dominicana. ¡Seguía la salvaje cacería marcada por el terror y que la historia nunca podrá borrar!



Balaguer, con su cinismo, dijo que la violencia que vivía el país se debía a los odios que quedaban de los sucesos registrados en la guerra de 1965 y a las “Fuerzas Incontrolables”. ¡Otra gran mentira del viejo caudillo y déspota!

