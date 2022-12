Email it

Las decisiones sabias anteceden a una vida sosegada. La paz interior, esa plenitud personal que toda alma necesita requiere de estar mente-corazón en unidad, vida interior y exterior en armonía, relación cielo-tierra en equilibrio! Nada más estresante que una doble vida, esa donde no eres amado por tu esencia y tienes que escapar de tu verdad para encajar en realidades ajenas. Y qué tal vivir la ansiedad de querer lo prohibido, casarse con lo ilegal y esconderse en lo pasajero de una fantasía sin futuro. O quizá vestirte de quien no eres, gastando lo que no tienes para conseguir lo que nunca poseerás. El costo puede ser dolorosmísimo, múltiples mentiras, ciertas heridas, tu deterioro emocional y la fuga de esa paz diseñada para encajar en un corazón a tu medida.