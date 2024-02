Es posible que estés a la distancia un paso para ver tu victoria pero tu boca esté a leguas de pronunciarla. No dejes que el cansancio, el pesimismo o viejos fracasos te corten la nota.



Levanta bandera con tu fe porque Dios te conduce a dónde vas a dar mucho fruto, hacia una victoria segura. No desperdicies las ventajas de la fe, Dios sabe cómo manejar todo lo relacionado con tu vida y necesidades, resiste la presión que constantemente te ha zarandeado, Dios está autorizando que se abran las puertas que se mantuvieron cerradas herméticamente; cree porque se abrirán de par en par para cumplir su promesa contigo. Atento porque Aquel que la buena obra empezó será fiel en completarla. Y recuerda que no eres tus circunstancias, eres tus convicciones.