Sabemos que entre lo que pensamos y decimos está lo que sentimos pero generalmente no decimos, lo que nos hace falta sin haberlo vivido, lo que necesitamos pero nadie entendería, las risas que nunca se estiraron en nuestros labios pero esperan la ocasión, son como aguas estancadas que se deslizan sobre la piel con nostalgia, queman el aliento y duelen en los rojos cielos del alma. Hoy deja que salga lo que tenga que salir… Hay uno que te comprende, visitó tu lado oscuro en la cruz, cargó nuestros errores y horrores… No todo es como parece, tampoco como creemos, nadie tiene un juicio al cien por ciento correcto, no te dejes afectar por aquello que no está comprobado lo que cuenta es que Dios sigue a tu lado. ¡Abrázale!