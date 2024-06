Un dicho famoso reza: “Hay un juez llamado tiempo que pone a todos en su lugar…”, y justamente es cuestión de tiempo más un detalle, a Dios, le llaman EL ETERNO…



Ya entendimos que el tiempo es el más paciente de los tribunales y que Dios, quien es lento para la ira y grande en misericordia, lo preside. Allí la misericordia vence sobre el juicio pero no se tendrá al culpable por inocente, porque sus juicios son justos y verdaderos. Todo mortal, quiera ignorarlo o no, estará de pies ante Aquel que conoce las intenciones del corazón y desde allí procede. La intención es el primer intento. ¿Es tu primer intento el hacha oculta o el “as” bajo la manga?



Si no dañas, amas y si amas, no dañas, así de simple.