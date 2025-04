En Génesis 13:12 encontramos este verso sumamente interesante: “Y Jacob le dijo: …yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir”. ¡Que gran decisión! La prisa, la competencia y el miedo no entienden de otro ritmo que el propio, mientras que la misericordia, la compasión y la confianza en Dios hacen cálculos basados en la seguridad y bienestar del otro. La autosatisfacción y la autosuficiencia que controlan la sociedad actual no quieren aceptar procesos, realidades o normas de temporada. No perdamos gente con grandes ideas que darlas a luz requiera tiempo, hay frutos que deben madurar en la rama, hay etapas donde hay que acompañar sin exigir, dar sin esperar y amar sin restringir.