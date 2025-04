En lo interno de una concha marina, hallamos una sustancia lustrosa conocida como nácar. Cuando un grano de arena penetra su interior, las células del nácar cubren la partícula con capas y capas, protegiendo el indefenso cuerpo de la ostra. Y así, producto de un profundo dolor, se produce una perla.



Sin herida no hay perla. Sus cicatrices son el cierre que cubre los prejuicios, la amargura y la venganza.



Nuestro corazón también fue diseñado para darle perlas al mundo. Cada hendidura del puñal traicionero, cada punzada de humillación que nos perfora el alma, deja escapar la sustancia del amor que transforma toda piedra de acusación en perdón. No te resistas, perdona. Entiende que hasta las perlas grises embellecen las negras experiencias. ¡ No te quedes vacío!