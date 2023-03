Me dijeron una vez por no ceder no perdonas, por no perdonar no sanas y por no sanar no vives”… En un tiempo en el que a la estatura del ego se le rinde culto y es el atractivo de ciertas “amistades” o personas de significado social y económico “ser benignos, nobles, humildes, mansos, tolerantes, empáticos, amables, misericordiosos”, parece un acto de estupidez… Pero la clave de toda relación duradera es perdonar, balancear caracteres, sobrellevar cargas, soltar y abrazar, soltar y ceder, sostener cuando el otro cae o cuando ya no puede seguir solo de pie. Es volver de nuevo con otra mirada y otro impulso. Perdonar para sanar, sanar para seguir adelante y vivir para ver días mejores