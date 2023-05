Email it

La gracia de Dios tiene sentido y profundidad justamente en tus desgracias. La gracia es la manera en que Dios te alcanza cuando en este mundo todos te sueltan, es la vía en que te llena de bendiciones para que todos sepan como te ama y te ve; De ahí entendemos que la gente vea lo peor de ti y se aleje, pero Dios ve lo peor de ti y se acerca, sin reparos. No necesariamente eres como te ves, ni como hacen otros que te vean, o quizá como algunos decidieron pensar, porque no creen en tu potencial ni en tu integridad. Tampoco es como te hicieron creer aquellos que tienen el poder de influir en tus percepciones. Pero a Dios eso no le preocupa. Te ama y ya.