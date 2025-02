Un proverbio africano dice que si un gato sueña con convertirse en león, necesita perder el apetito por las ratas. Y caramba, sí que sí. Cuando usted dice que desea algo con todo el corazón pero no enfoca su corazón estará desenfocado con todos sus instintos, con gran parte de sus recursos y de sus fuerzas, para no decir ¡con todo! O estás al 100 o no lo estás. Hay decisiones que requieren una sola palabra, un enfoque absoluto y una certeza total o nada sucederá. Todo comienza con un deseo pero puede morir cuando el deseo se va. Los sueños, los acuerdos y las decisiones no se atan a cosas que un ratón podría roer. Tus deseos son irrelevantes cuando tu intención es determinante, por tanto, respeta tus alturas y ve por tus sueños.