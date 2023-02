Email it

La soledad ha sido mal interpretada por muchos y sobrevalorada por otros, no se trata de un refugio, es un spa. No “spa ra siempre” pero es necesaria para conciliar ciertas realidades del alma, “spa ra entrar” cual oruga a reiniciarnos para lo mejor, para quitarles autoridad a las voces del dolor y descubrir quiénes somos a pesar de… Los inmaduros se desesperan en la soledad, cayendo como prisioneros de guerra en el calabozo de los deseos; los maduros trabajan sus fortalezas y áreas de ceguera, reconocen que el lugar donde se encuentran es resultante de lo que están siendo pero que es su compromiso quien los llevará a donde siempre han querido estar, prefieren la soledad con Jesús, amigo fiel, que la compañía de quien Él no envió.