Has sido hecho un ser único, una expresión extraordinaria, una edición exclusiva. Eres vocero del bien, voluntad santa, luz del corazón de Dios. Eres paz, no guerra, eres esperanza, no fracaso. Entiende para qué existes. Quien logra de ti que por venganza o indignación respondas con la misma ira con que fuiste herido, aunque tú le hieras también doblegándole, ya te ha vencido, porque ha logrado que te desnaturalices y te convenzas de que debes actuar como Él. Demuestra que el bien es infinitamente superior, honrando tus principios con ejemplos vivos. Págale al mal con la moneda del bien y sigue siendo tú. Recuerda que algunos tienen su precio aunque sea alto, pero otros tienen ideales, aunque sean extraños y los menos tienen valores, esos son únicos.