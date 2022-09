El paso del huracán Fiona coloco muchas interrogantes sobre como es posible que el territorio nacional no tenga regiones o zonas urbanas con servicios públicos soterrados, Incluso no se tuvo visión de aprovechar la construcción del Metro, lamentablemente.



¿Cómo es posible que un país que demuestra un crecimiento económico continuo además ponga entre sus objetivos el turismo en sus diversos niveles enlazando con un dinamismo abastecimiento de productos agropecuario estemos de espalda a presentar una imagen poco adecuada con cables eléctricos vía aérea y total desorden?



Buscando en mi memoria, y espero que no me falle, en épocas posteriores pudimos ver anuncios de proyectos de soterramiento de los servicios, específicamente en lo eléctrico, que luego de la efervescencia mediática, podemos ver como se sigue postergando, apostando a un sector poco confiable para el ciudadano y sector productivo.



Desde nuestra opinión, servicios como electricidad, agua potable, gas, telefonía, Internet, entre otros, deberíamos tenerlos de manera soterrados en lugares que lo requieran, luego una planificación.



Llegó el momento de hacer lo correcto y por esto solicito asumir un compromiso para lograr cambios reales, implementando un plan de soterrar servicios en parte del Distrito Nacional, así como en las provincias Samaná, Puerto Plata, La Vega , Pedernales, La Romana y zonas turísticas, como Bávaro, Punta Cana, Cabrera, Boca Chica y Sosúa.



Los recursos económicos para este tipo de proyectos, que son fundamentales, pueden obtenerse vía organismos internacionales como Bancos Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo o una alianza con empresas especializadas en el sector eléctrico, porque ya es insostenible promover un destino turístico con una telaraña en las vías públicas en el territorio dominicano.



Nuestro país está creciendo como destino por su privilegiada ubicación geográfica pero, sobre todo, el trato afable de los dominicanos y nuestra cultura de ritmos bailables y la gastronomía que atrapa al paladar más exigente, pero con lugares a visitar para iniciar unas vacaciones inolvidables porque demuestra un constante crecimiento económico y social.



Al caminar surgen interrogantes así como preocupación, cuando con nuestra vista o deseo de tomar fotografía, nos encontramos con telarañas desordenadas que pudieran dar migraña a cualquier ciudadano de solo enfocar su celular o cámara fotográfica profesional. Pero además de esta situación, también es justo decir que debemos aprender a priorizar este tipo de inversiones, aunque luego estéoculta debajo de la ciudad.