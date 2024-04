A ti que has visto la oportunidad perfecta de monetizar una causa. A ti que has teñido de azul tus perfiles en redes sociales. A ti que has agregado el autismo entre tus temas favoritos para tratar solo porque “todos hablan de eso”, TEAtrapamos.

Es fácil “montarse en la ola”, porque es el tema del momento, porque tus videos o post van a tener mayor alcance o solo porque llamarás más la atención. Sin embargo, es importante que sepas que se nota a leguas que hablas por hablar, que no eres abanderad@ de la causa y mucho menos te importa una lucha real por la inclusión, te lo repito TEAtrapamos.

Ha sido fácil hacerlo, al notar que solo hablas del tema cuando crees que puedes tener mas visibilidad mediática. Cuando tomas todo un día para postear sobre el espectro y al siguiente no te acuerdas. Cuando creas casos ficticios a tu alrededor solo para poder decir que lo entiendes y estar dentro del grupo del momento.

Es importante aclararte que, una frase, una foto con ropita azul o un video en tus redes no te hace activista. Que esta es una lucha que muchos llevan en sus hogares sin publicarlo, saliendo a enfrentar trabas sistemáticas y mentales arraigadas en un pueblo sin empatía.

TEAtrapamos