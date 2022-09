Email it

El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez, ha insistido en que los cambios a esas legislaciones son necesarios para el montaje de las elecciones de febrero y mayo del 2024.



Aunque semanalmente la comisión especial de senadores que estudia las propuestas para las reformas a las leyes electorales, se reúne para conocerlas, lo cierto es que los trabajos marchan a pasos de tortuga frente a la premura que representa el montaje de las elecciones del 2024.



A pesar de que esas reformas han sido discutidas en la JCE y el diálogo para las reformas del Consejo Económico y Social (CES) con la participación de los partidos políticos, y que las organizaciones que cuentan con representación congresual tienen miembros en la comisión especial del Senado que estudia la pieza, el presidente de la misma, Ricardo de los Santos, ha dicho que ya concluyeron la revisión de la ley 15/19 y han avanzado en un 80% la 33/18, pero ahora necesitan la opinión de los partidos sobre el trabajo que han avanzado.



Esa comisión está integrada además de de los Santos por Faride Raful, Antonio Taveras, Melania Salvador y Milcíades Franjul, del PRM.



De la Fuerza del Pueblo figuran Dionni Sánchez y Felix Bautista y del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Iván Lorenzo, así como Ramón Rogelio Genao del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).

“Ya trabajamos la modificación a la Ley de Régimen Electoral y solo esperan la opinión de la Junta Central Electoral y los partidos políticos”, dijo recientemente de los Santos al inicio de la presente legislatura el 16 de agosto.



El presidente del PRM y ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, visitó el Congreso al inicio de la legislatura y afirmó que aún hay tiempo suficiente para conocer esas leyes y se apliquen sin que trastornen el montaje de los próximos comicios.



El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, se comprometió a impulsar su aprobación.

Otros dirigentes políticos, como Héctor Guzmán, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), han afirmado que no se necesitan las modificaciones a las leyes para los preparativos de las elecciones del 2024.



“Después del diálogo realizado por la JCE y los partidos el cual concluyó con numerosos consensos y disensos sobre los proyectos de ley de partidos y ley electoral, me resulta que es muy poco tiempo para que en dos meses nuestros congresistas puedan ponerse de acuerdo y aprobarlas”, consideró el veterano político.



Cuota de mujer y voto preferente, crean debate



Entre los temas que generan controversias en los debates figuran la apuesta de la JCE por una cuota de 50/50 para hombres y mujeres en las candidaturas para cargos de elección popular. Esa propuesta no logró apoyo de los partidos políticos ya que todos coinciden en que se mantenga como está ahora, de un mímino de 40% y un tope de 60% para ambos sexos. Los partidos minoritarios y la JCE abogan por quitar el voto preferencial.