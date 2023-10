El mandatario valoró como una victoria diplomática la resolución de la ONU para desplegar militares en Haití

Luego de que el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aprobara la resolución para enviar una fuerza multinacional a Haití, en la frontera no se vislumbran cambios en términos migratorios.



Así lo afirmó el presidente Luis Abinader, al participar en el acostumbrado encuentro con la prensa denominado LA Semanal, donde reiteró que la línea divisoria entre República Dominicana y Haití no será lo mismo.



“Es evidente que la resolución de hoy es algo que cambia la situación nuestra. La frontera no va a ser la misma, yo no veo que haya apertura migratoria por los próximos meses”, dijo Abinader.



Afirmó que la frontera se mantendrá invariable aunque se flexibilicen algunas de las acciones de tipo comercial tomadas en la frontera.



“Porque si allá en Haití hay una acción militar, evidentemente tenemos que tomar una protección. Quizás puede haber alguna gradualidad desde el punto de vista comercial, pero desde el punto de vista migratorio por razones de seguridad nacional, yo no veo ninguna flexibilización”, declaró el gobernante.

El jefe de Estado, sostuvo que el Gobierno está en constante reuniones con todos los sectores dominicanos ligados al comercio binacional, para ver que se va a hacer a partir de una intervención militar en Haití.

Principio del fin



La resolución del Consejo de Seguridad de la ONU se aprobó con 13 votos a favor y dos se abstuvieron(China y Rusia).



En ese sentido, el presidente Abinader expresó que Kenia se está preparando junto con 10 países que también se han comprometido a participar en esa fuerza.



Agregó que fueron dos largos años de trabajo e insistencia, en los que trabajó el ministro de Relaciones Exteriores y toda la diplomacia del país que se mantuvo dando seguimiento al tema cada día.

“En algunos momentos pensábamos que nadie nos escuchaba y después de la insistencia permanente de nuestra diplomacia se ha logrado, en el día de hoy, lo que debe ser el principio del fin para pacificar ese país para bien de los haitianos, pero también nos ayuda a la seguridad de la República Dominicana”, expresó Abinader.



Este resultado, según Abinader, se trata de una decisión, que contará con el respaldo diplomático de la República Dominicana, ya que el país no puede ni debe involucrarse en una acción militar.



“Ha sido positivo para Haití, positivo para República Dominicana y positivo para toda la región”.

Respecto al gasto que implica mantener militarizada la frontera, Abinader explicó que el mismo se ha incrementado en un 15%. Dijo que se han aplicado incentivos especiales aplicados al personal en esa zona, han comprado nuevos equipos y se ha rehabilitado la fortaleza de Dajabón, entre otros gastos.

En ese mismo sentido, anunció que la verja perimetral será inaugurada por etapas, y que la primera será dentro de dos semanas.



Victoria de la diplomacia



El ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Roberto Álvarez, consideró la resolución de la ONU como el resultado de un largo trabajo previo para otras tres resoluciones.



La primera de estas resoluciones permitió crear el Comité de Sanciones a personas y entidades que financien a las pandillas. Agregó que esta lista será emitida muy pronto.



El canciller también comunicó que se creó un mecanismo para evitar el envío de armamento y municiones a Haití



Atribuyó la aprobación de estas resoluciones a la política exterior de Luis Abinader.

Al explicar el funcionamiento del Consejo de Seguridad de la ONU, consideró como un logro que Rusia y China no objetaran la resolución.



Álvarez espera un despliegue en breve de los 1,000 soldados que ha comprometido Kenia, fechando la llegada de los primeros efectivos para los primeros días de noviembre.



El canciller manifestó que el presidente del país africano tiene la facultad de enviar efectivos al exterior sin necesidad de aprobación del Parlamento por sesenta días.



Programa en la frontera



El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor -Ito- Bisonó informó que junto al ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, realizaron la entrega de dos cheques, uno de 53 millones de pesos en Dajabón y uno de 6 millones en Jimaní.



El funcionario, también comunicó que a través del programa Supérate, se entregarán tarjetas Solidaridad a 1,750 nuevos ciudadanos y bonos de 20,000 y 25,000 pesos a comerciantes informales.



El ministro Bisonó agregó que durante este periodo se ha aprovechado para realizar mantenimiento en los mercados y se han aplicado productos químicos necesarios, bajo la supervisión de la Secretaría de Agricultura, para controlar posibles plagas.



A los pandilleros les irá peor si vienen a RD

El presidente Abinader indicó que la medida supone un “avance significativo” a la situación de violencia existente en Haití.



En ese sentido envió un mensaje a las pandillas que mantienen arrodillado al pueblo haitiano.

Al responder una pregunta durante LA Semanal, Abiander instó a los pandilleros a que no intenten cruzar hacia la República Dominicana porque no les irá bien.



“Lo peor que les puede pasar a ellos es venir para acá, si vienen para acá no les va a ir bien. Nosotros estamos bien preparados y sabemos lo que hay que hacer. Yo les recomiendo a ellos que se entreguen a las fuerzas de Kenia, les va a ir mejor que si entran para acá”, dijo.