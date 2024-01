Afirmó que el presidente Abinader usa el tema haitiano como estrategia para subir popularidad

El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, afirmó que su enfoque de gestión pública desde la alcaldía de Santiago y si llega a la Presidencia de la República, no es de “mano dura, sino de la ley en la mano”.



“Lo que hemos hecho en Santiago mucha gente cree que es mano dura, no; nosotros llegamos a concientizar, educar, llegamos a presentarle opciones al ciudadano, un ejemplo son los limpiavidrios, nosotros nos reunimos con ellos, les ofrecimos trabajo, le dijimos que arriesgaban la vida, les ofrecimos trabajo en transportación lavando camiones, hablamos con la gente, le presentamos las opciones, pero no lo hicieron, entonces, ahí viene no la mano dura, viene la mano de la ley”, detalló el alcalde de Santiago.



Insistió: “La concientización, la oportunidad hay que darle, pero el que no entiende, entonces viene el imperio de la ley porque el respeto al derecho ajeno es la paz; porque usted sea un padre de familia y usted tenga que mantener sus hijos, usted no puede ir a la casa o a una calle y sembrarla de plátanos porque usted tiene que alimentar a sus hijos; nuestro país no es una jungla, nuestro país tiene reglas y esas reglas hay que respetarlas, ahora, todo el mundo debe respetarlas”, apuntó Martínez.



El candidato presidencial del PLD fue el invitado de la Entrevista Especial de elCaribe y CDN, la cual fue encabezada por el director de elCaribe, Nelson Rodríguez; la directora de CDN, Alba Nely Familia y las comentaristas de Despierta con CDN, Julissa Céspedes y Katherine Hernández.



Martínez estuvo acompañado del coordinador general de campaña, Andrés Navarro; el exvicepresidente de la República, Jaime David Fernández Mirabal, el vicepresidente del PLD, Juan Ariel Jiménez; el director operativo de la campaña, Johnny Pujols; el director de comunicaciones del proyecto, Roberto Rodíguez y la dirigente Karen Ricardo.



Usan tema haitiano “cuando necesitan subir algunos puntos”



Sobre el manejo del Gobierno en el tema haitiano, específicamente el conflicto por la construcción de un canal en Haití sobre el río Masacre, afirmó que el presidente Luis Abinader le ha dado un manejo electorero al tema “cuando necesita subir algunos puntos”. “Lo mío no es un discurso ni tampoco me han quitado el tema; 10 mil millones en publicidad de estrategia comunicacional han desviado la atención de los problemas que representa Haití para la República Dominicana”, apuntó Martínez.



Sostuvo que el Gobierno no ha resuelto ningún tema de los vinculados a los que genera Haití al país.



“El canal que tanto hablaron, que armaron una parafernalia de guerra, que armaron un aparataje excesivo con los recursos de los dominicanos, el canal continúa construyéndose, el problema de las parturientas haitianas son las que dan a luz en los hospitales, nuestras maternidades, ese problema sigue ahí; lo que pasa es que han metido la basura debajo de la alfombra para que no se vea y tienen los recursos mediáticos para desviar la atención, pero el problema sigue peor, los consulados siguen dando visas de manera olímpica, el Gobierno no ha resuelto ningún problema de la relación dominico-haitiana”, subrayó.



Sostuvo que siempre será partidario del diálogo como el que tienen en agenda la República Dominicana y Haití para dirimir el conflicto bajo la mediación de la Organización de Estados Americanos (OEA). Sin embargo advirtió que en muchas ocasiones los diálogos buscan darles largas a los problemas, pero que siempre los apoyará si tienen resultados.



Martínez dijo que es necesario que Haití pueda crear las condiciones de desarrollo en su territorio porque es lo mejor para la República Dominicana.



“Debemos apostar a que Haití pueda desarrollarse en democracia porque es la forma en que nosotros podemos aportar y evitar puedan venir a la República Dominicana, eso debemos hacer, pero no hemos nada más que invertir en una campaña mediática para que el presidente de la República con unos puntos que le hacen falta para mantener el discurso de que están arriba en las encuestas”, apuntó el dirigente político.

“JCE debe decirle no a intromisiones del Gobierno”



El candidato presidencial del PLD expresó que da un voto de confianza a la Junta Central Electoral (JCE) y al Tribunal Superior Electoral (TSE) al tiempo que instó a los órganos electorales a no dejarse influenciar por las supuestas presiones que ejerce el oficialista Partido Revolucionario Dominicano (PRM).



“En las elecciones del 18 de febrero la Junta Central Electoral no puede correr riesgos, la Junta Central Electoral con esta confianza que le estamos dando los partidos políticos, tiene que decirle no a las intromisiones desde el gobierno, tiene que decirle no al partido oficialista que quiere meter sus narices en lo que tiene que ver con las decisiones de la Junta Central Electoral”, expuso.



Martínez afirmó que no se debe cometer el error del 2020. “De hecho, la JCE en 2020 cometió el error de permitir que la injerencia del PRM suspendiera unas elecciones que transformó y cambió el panorama electoral, incluso suspendió unas elecciones cuando no había la necesidad de suspenderlas”, refirió.



Igualmente, llamó a los jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE) a no dejarse amedrentar por “la fuerza que representa un gobierno que le gusta meterse en las decisiones de otros órganos del Estado”.



“Prefiero darle en primera instancia la confianza a la Junta Central Electoral, queremos darle la fuerza para que pueda arbitrar un proceso que todos los dominicanos queremos que sea transparente, de ahí depende la estabilidad de nuestra democracia, ahí descansa el pilar de nuestra democracia que reposa en el sentimiento de cada dominicano y lo expresa en las urnas”, expuso.



Dijo que espera que la JCE se pronuncie y actúe sobre las denuncias documentadas que hizo el PLD sobre el uso de los recursos del Estado en la campaña y que no ocurra lo mismo que la denuncia de la supuesta compra de alcaldes que hizo la oposición.

“Santiago no quiere retroceso”



El candidato presidencial del PLD llamó a los miembros y simpatizantes de ese partido a votar por los candidatos de la alianza Rescate RD, pero que en el caso del PLD voten morado entero.



Igualmente, dijo que la alianza reflejará grandes victorias y que es posible “que un candidato que vea que no tiene posibilidades decline a favor del otro”. Se refiere a las demarcaciones donde no hubo alianzas formales.



“En el caso del PLD tenemos tres años en las calles afianzando lo que es la relación de nuestro partido con la comunidad, la sociedad”, expresó Martínez.

Durante la conversación criticó el uso de los recursos del Estado en la campaña.

Afirmó que Víctor Fadul será el próximo alcalde porque Santiago “no quiere invento”. “Santiago quiere seguir en orden, en desarrollo, Santiago de los Caballeros, llegó el orden y la organización, no quiere volver para atrás”, dijo.



Agregó que el gobierno es experto exagerando cifras, pero reconoció que hay inversiones importantes en Santiago y que eso va en la dirección del desarrollo y que eso tiene su respaldo.



“Lo que queremos es ver los beneficios porque todavía no se ha visualizado lo que tiene que ver con la inauguración del teleférico y el monorriel, lo que tiene que ver con el teleférico fueron recursos ya licitados y presupuestados en el gobierno del presidente Danilo Medina”, apuntó.



Dijo que en Santiago no se ha reflejado una mejoría por las inversiones que hace el gobierno. “Cada día la delincuencia arropa mas no solo a los santiagueros sino al país, en los hospitales largas filas, no hay cerco sanitario y lo que tiene que ver con el precio de los alimentos en Santiago están tan caros, como en Pedernales, como en Dajabón, como en Cristo Rey en el Distrito Nacional, hay un problema que tiene que ver con el costo de la canasta que está inaccesible para la mayoría de los dominicanos”, subrayó.

Abusos contra dirigentes de oposición

El candidato presidencial del PLD sostuvo que son hechos y no inventos el uso de policías y militares que supuestamente persiguen y maltratan a dirigentes del PLD. “En el caso de Santiago, nosotros hemos denunciado de manera permanente, que el general que comanda esa plaza está al servicio el candidato a alcalde del Gobierno”, dijo Martínez. Según denunció agentes de la Policía se llevaron a algunos empleados del ayuntamiento que estaban con propaganda política. “Hicimos la denuncia y nadie hizo caso. Luego esa valla se cayó, hirió a personas, dañó vehículos, dañó propiedades, volvimos a hacer la denuncia con pruebas, imágenes de conversaciones por Whatsapp, donde se coordinan acciones electorales”, apuntó. Igualmente, denunció que un regidor del PLD fue víctima de agresiones por parte de agentes policiales. “El partido de gobierno es capaz de convertir una derrota electoral en un triunfo obligado”, advirtió.

Recursos del Estado

Nunca he usado los recursos del Estado para beneficiarme en mi campaña, los hechos están ahí; hay auditoría de cada gestión”

La vice

Siempre hay preponderancia en que la compañera de boleta sea una mujer; pero eso tiene su plazo será después de febrero”