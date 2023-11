Obras ejecutadas para garantizar suministro y calidad del servicio impactan dos millones de personas

E n los últimos tres años, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) logró aumentar la producción del vital líquido de 388 a 525 millones de galones diarios.



Puntualmente, el incremento es de 137 millones de galones diarios adicionales, que equivale a un 35 por ciento respecto a la producción registrada en el 2020.



La mejor forma de medir este impacto, en palabras de Wellington Arnaud, director del Inapa, es en el número de personas que por primera vez tienen agua potable en sus hogares o reciben el servicio de manera regular.



Las acciones y proyectos desarrollados en la actual administración en materia de gestión de agua potable impactan a dos millones de ciudadanos.



“Nosotros encontramos una producción de 388 millones de galones diarios y hoy día estamos produciendo 525 millones de galones diarios. En estos tres años hemos logrado aumentar la producción más que en los últimos 20 años”, afirmó el funcionario en la entrevista especial elCaribe-CDN.



Atribuye este avance al apoyo del presidente Luis Abinader “que puso el agua potable y saneamiento como un eje fundamental de su gestión para hoy poder decir que a más de dos millones de dominicanos les está llegando agua, que en muchos casos nunca la recibieron y en otros de manera muy intermitente”

En ese escenario, aseguró que este gobierno ha hecho la “inversión más grande nunca antes vista en esta materia”.



Solamente, desde el Inapa, en los últimos tres años se ejecutaron más de 20 mil millones de pesos y tienen otros 24 mil millones contratados, informó.



“Esto quiere decir que estamos ejecutando más de cuatro veces lo que se ejecutó anteriormente”, afirmó, tras compararlos con los montos que manejó la pasada administración en el último periodo. Al sumar la inversión realizada por las instituciones gubernamentales relacionadas con el sector agua el año pasado, el total asciende a más de 20 mil millones de pesos. Dicho de otra forma, en el 2022, la inversión en este renglón se situó en 35 dólares por persona. El funcionario proyecta que este año la cifra será superada. El monto se acerca a la inversión anual de países desarrollados, que se calcula en 40 dólares por persona.



En ese sentido, el titular del Inapa enfatizó: “Estamos trabajando para lograr una cobertura total de un servicio de agua eficiente pero miramos hacia el futuro y la autosuficiencia”.



Lluvias afectan instalaciones



Arnaud informó que en respuesta a las torrenciales lluvias del pasado 18 de noviembre, el comité de emergencia de la entidad de manera preventiva sacó del sistema 140 acueductos.



Aunque se logró estabilizar el servicio, hasta ayer, entre el 5 y 6 por ciento de estos sistemas aún permanecían fuera de servicio. Al respecto, el funcionario dio garantías de que pronto estarán en operación los restantes.



Las inundaciones registradas provocaron la interrupción del suministro, lo que afectó a más de dos millones de personas en el territorio nacional.



Según la evaluación del Inapa, las afectaciones abarcan parte del sistema eléctrico de varios acueductos, equipos de bombeo y suministros de campos de pozo, con énfasis en las provincias San José de Ocoa, Monte Plata y San Cristóbal.



De acuerdo con el director del Inapa, la institución realiza un levantamiento para cuantificar con mayor precisión los daños ocasionados a sus sistemas por el disturbio meteorológico.



Explica caso de Villa Altagracia



Abordado sobre los trabajos que realiza el Inapa en Villa Altagracia, que han generado quejas de algunos comunitarios, Arnaud dio garantía de que el próximo año este municipio contará con un acueducto eficiente con mayor capacidad de producción.



“Cada jueves voy para allá para ver cómo marchan los trabajos, pero quiero darles la confianza a nuestra gente de Villa Altagracia, que tanto ha sufrido con el tema del acueducto, que si Dios lo permite estaremos el próximo año inaugurando esta importante solución del agua”, aseguró.



Sobre los inconvenientes presentados, puntualizó lo siguiente: “Nosotros quisiéramos más que nadie terminar cuanto antes esta obra. En algunos proyectos no todos los contratistas van al ritmo que uno quisiera y este es el caso”.



En ese orden, precisó que la institución efectuó una reunión con la comunidad, con el contratista presente, para exigirle que acelere los trabajos.



“Este dique ciertamente ha dado muchos inconvenientes, y el tema de las lluvias nos ha atrasado, hemos estado de manera permanente, primero reunidos con la comunidad, organizaciones civiles, se tomaron las recomendaciones y se llegó a un consenso”, sostuvo. Los trabajos incluyen ampliar la producción de agua en el referido acueducto de 200 a 300 litros por segundo y la colocación de nuevas tuberías.



Recordó que en sus inicios el acueducto de Villa Altagracia, se alimentaba del río Isabela. Ante la necesidad de suministro, indicó que los técnicos de la Dirección de Ingeniería con el Departamento de Hidrología, evaluaron una propuesta de los comunitarios de tomar al Duey como fuente.



“Fuimos allá y le demostramos que esa no era una fuente segura porque en tiempo de sequía bajaba mucho y que no podíamos contar con ella para suplir el agua. Se tomó la decisión de hacer el dique, la obra de toma, en el kilómetro 45 sobre el río Haina”, enfatizó.



Agregó que Villa Altagracia recibe agua de un sistema de campo de pozo. “Nosotros cuando iniciamos nuestra gestión encontramos uno en servicio y hoy día ya podemos decir que están en su totalidad los cinco pozos”, destacó. Aunque en este momento, las brigadas trabajan en su rehabilitación, ya que resultaron afectados por las recientes inundaciones.

Katherine Hernández, Nelson Rodríguez, Wellington Arnaud, Alba Nely Familia, Manuel Estrella y Julissa Céspedes.

Resalta obras de impacto medioambiental



En materia de saneamiento, explicó que la inversión realizada impacta a más de un millón de personas. Como ejemplo, citó el proyecto de saneamiento de arroyo Gurabo, actualmente en desarrollo, en la provincia Santiago, el cual ponderó como “la obra de mayor impacto social y medioambiental que se ejecuta en la República Dominicana”.



El proyecto tiene como objetivo eliminar el 43 por ciento de la contaminación del río Yaque del Norte, proveniente del referido arroyo, y crear un entorno favorable para miles de familias, así como la reubicación de personas a lugares más seguros.



A modo de balance dijo “podemos decir que ya un 17 por ciento de esta contaminación está eliminada y hemos reubicado a más de 700 familias”.



De estas familias, 300 fueron reubicadas a nuevos apartamentos, a cargo del Ministerio de la Vivienda.

Sobre el tema, el director del Inapa informó que en los próximos días se entregarán otros 240 apartamentos a las restantes familias que fueron ubicadas en casas alquiladas mientras se construyen las unidades habitacionales.



Adelantó que la segunda etapa será inaugurada el 15 de diciembre del presente año. La intervención abarca la recuperación del bosque ribereño, la creación de parques infantiles, anfiteatros, gimnasio al aire libre, canchas deportivas, ciclovía, murales educativos y áreas verdes para el disfrute de toda la familia.

Arnaud junto al subdirector del Inapa Joseph Pilier y al director de supervisión José Aybar. Director del Inapa destaca impacto en calidad de vida de la gente que recibe el servicio. Funcionarios del Inapa comparten con ejecutivos y periodistas de Multimedios del Caribe.

Convenio con Israel va encaminado

El director del Inapa aspira a que el país pueda contar con una gestión autosuficiente en materia de agua. Bajo esta visión, el Gobierno formalizó un acuerdo con las autoridades de Israel para gestionar este recurso desde el Estado de manera eficiente. Sobre este convenio, dijo que las autoridades israelíes trabajan en la adaptación a las leyes dominicanas en un proceso que cuenta con el acompañamiento de la Dirección de Contrataciones Públicas, a fin de aprovechar la experiencia de este país. En ese orden, refirió que en la República Dominicana, conforme a la última revisión, producir un metro cúbico de agua por gravedad cuesta de RD$25.00 a RD$30.00, y por bombeo RD$35.00 a RD$40.00. “Desde el Inapa, que maneja 25 provincias del país, estamos hablando de que se cobra a RD$6.00 el metro cubico”, señaló.