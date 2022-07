Sin embargo, se tiene claro que existe una necesidad de poner al Estado en capacidad de responder a desafíos

El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa Contreras, aseguró ayer que discutir una reforma fiscal en República Dominicana no será un tema de agenda en los próximos dos años. Equivale a decir, que no lo será en el tiempo que por mandato constitucional le resta al actual Gobierno, cuyo período es hasta el año 2024.



“Yo creo que las circunstancias económicas nos obligan a hacer una pausa en ese sentido, como lo decidió el Presidente (Luis Abinader)”, indicó Isa Contreras, en la Entrevista Especial de elCaribe y CDN canal 37, correspondiente al tradicional almuerzo semanal.



Sin embargo, dejó claro que existe un compromiso y una necesidad de poner al Estado en capacidad de responder y de colocarlo a la altura de los desafíos del desarrollo, que “es una forma sintética de decirlo”.



Eso que plantea el funcionario significa que el Estado debe contar con condiciones y capacidad de proveer servicios básicos de calidad, y al mismo tiempo complementar con inversión pública, proyectos que transformen el entorno económico, especialmente en las provincias más deprimidas del territorio.



Al actual Gobierno le ha correspondido llevar el timón en un contexto bastante adverso, caracterizado por la crisis que ha impuesto la pandemia de covid-19 a nivel mundial y más recientemente por los efectos del conflicto Rusia-Ucrania, que son dos países altamente productores de granos y otros rubros como gas natural, de alto consumo.



A pesar de todo, en las proyecciones que realiza el Ministerio de Economía, junto con el Banco Central y el Ministerio de Hacienda (que termina asentándose en un documento llamado Marco Macroeconómico), todo indica que habrá buen cierre del año 2022.



El Marco Macroeconómico, que se publica dos veces al año (uno en marzo y otro en noviembre) sirve para elaborar el Presupuesto Nacional del año siguiente. La más reciente actualización –la de marzo del año en curso- ofreció señales de mejoría y no advierte sobre problemas en lo referente a los agregados macroeconómicos, exceptuando el tema inflación.



Ha dejado ver que la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) estaría por la franja del 5 % y según lo expuesto por Pavel Isa Contreras, esta estimación se hace considerando los efectos de un ambiente internacional incierto y los efectos que pueda tener el ajuste en la política monetaria que se vive en el mundo en el crecimiento global y del país.



Se refiere, más concretamente, a los aumentos de la tasa de política monetaria a nivel mundial y el ajuste de la tasa de interés en los mercados internacionales y en el mercado nacional.



“A pesar del ambiente, vamos a terminar en un año –macroeconómicamente hablando- bastante bueno. Yo creo que el desafío es más de tipo social y de contener los efectos de la inflación”, apuntó.



Dijo que los empleos seguirán recuperándose y calculó que hay 4.7 millones de personas ocupadas, partiendo de los números que maneja del primer trimestre del año 2022. Ese nivel de empleo es igual al visto con anterioridad a la pandemia.



“En ese ámbito estamos plenamente recuperados y la economía va a seguir creciendo y generando más empleos”, aseguró Pavel Isa.



Acudió al encuentro junto con Domingo Matías, viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional; Luis Madera, viceministro de Planificación e Inversión Pública, y Elvira Lora, directora de Comunicaciones.



Si bien hay un componente “importado” en la inflación dominicana del momento, mucha gente culpa a las autoridades del tema; le atribuyen ser responsable de la carestía. Al ministro Isa Contreras se le preguntó sobre ese aspecto y su respuesta fue: “Mira, la inflación es un fenómeno internacional y se asocia a dos elementos. El primero es la recuperación económica… global y en el país”.



Explicó que fue tan intensa la recuperación y tan profunda la destrucción productiva que se asoció a la pandemia, que cuando se liberaron las restricciones y la gente salió a la calle porque podía interactuar, aumentó la demanda de consumo, y al mismo tiempo se elevó la demanda de inversión.



“Las empresas salen a invertir planes contenidos de inversión, que hacen se produzca un aumento de la demanda muy significativa, y no teníamos la capacidad de oferta, en el mundo, porque las empresas habían cerrado, porque las cadenas de suministro estaban rotas y reconstituir una empresa y una cadena de suministro es muy difícil”, expuso.



Y agregó que en el caso dominicano, la recuperación fue tan explosiva, que explica en parte, “y solo en parte, debo decir”, la inflación nacional. Desde su punto de vista, la principal causa de la inflación nacional es externa, pero hay un componente interno, derivado del fuerte aumento en la actividad.



“No esperábamos un aumento tan intenso de la actividad social y económica. Recuerden que las previsiones el año pasado sobre el crecimiento empezaron siendo modestas y terminamos con un crecimiento del doce por ciento, por encima, incluso, de la última previsión, que era de diez”, sostuvo.



Inflación y gasto público



El ministro dijo que es difícil afirmar que el Gobierno es responsable de la inflación, porque se trata de un fenómeno internacional, incluyendo Estados Unidos, donde la inflación de multiplicó por cuatro.



Normalmente, la inflación estadounidense es de 2 % y cerró en 8 %. En República Dominicana, si bien no ha sido muy intenso, duplica. Suele ser de 3 % y 4 % y está en 9.48 % anualizada.



Isa Contreras explicó que alinear presupuesto y planificación ha tomado casi dos años y resaltó que lo hecho por el Gobierno es tratar de proteger a la gente. “Hay un imperativo ético de hacerlo; tenemos que proteger a la gente en unas circunstancias muy excepcionales. Entonces, la decisión fue de congelar los precios de los combustibles”, apuntó en la conversación.



A mediados de año, el gasto público para contener los efectos de la inflación rondaba los RD$35,000 millones, de los cuales RD$25,000 millones han sido por subsidio de combustibles. Si eso se proyecta a final de año, probablemente no se duplicará la cifra del primer semestre, porque los precios de varias de las materias primas han venido cediendo por temor a una disminución de la actividad económica global, como resultado del aumento en las tasas de interés, especialmente para frenar la inflación.



Por lo menos así calcula Isa Contreras. Probablemente el año finalice con un subsidio global de RD$60,000 millones, pero es difícil tener certeza sobre ello, porque va a depender mucho de cómo se comporte el precio de los hidrocarburos que es el componente fundamental del subsidio.



De otro lado, Luis Madera, el viceministro de Planificación e Inversión Pública, respondiendo a preguntas sobre reformas fiscales, explicó que “generalmente, cuando uno piensa en la reforma, lo ve como incremento de los ingresos, pero la reforma incluye el aumento de la efectividad del gasto.



Dijo que el Estado funciona hacia un norte que lo pone la planificación, y dejó claro que, a diferencia del pasado, lo que se pone en el Presupuesto es lo que se define como prioridades y las estructuras orgánicas que se generan lo hacen en función de esas necesidades.



“Yo pienso que eso va a aumentar muchísimo la eficiencia del gasto que se está haciendo desde del Gobierno”, indicó.



En la Estrategia Nacional de Desarrollo hay una meta de presión fiscal que será imposible de lograr, advirtió Madera. Más que pesimista, fue realista en el abordaje del tema. En este momento la presión fiscal debió rondar el 18 %, que era lo que pretendía la Estrategia Nacional. Se sigue aún en un 14 %.

Julissa Céspedes, Alba Nely Familia, Manuel Estrella, Pavel Isa Contreras, Katherine Hernández y Martín Polanco, en la parte previa a la entrevista. El ministro Pavel Isa Contreras estuvo acompañado de Domingo Matías y Luis Madera. En la conversación se resaltó el complicado contexto que le ha tocado al actual gobierno. Como es de costumbre, en encuentro incluyó el disfrute de un almuerzo con los invitados.

La política de largo plazo a protección

El ministro Pavel Isa Contreras tiene claro que en los planes del Estado se debe proteger a quienes menos posibilidades tienen (los de empleos precarios, los de menos recursos y los que acceden a servicios públicos frente a los cuales hay el desafío de mejorar su calidad), pero las medidas de contención de precios beneficia a todos.



“En el balance, la política tiene que ser más para los que menos tienen y menos para los que tienen más”, expuso. En el encuentro de ayer estuvieron la directora de CDN, Alba Nely Familia, así como Katherine Hernández y Julissa Céspedes, conductoras de programas de la planta televisiva, y por elCaribe participó el jefe de Redacción de Apertura, Héctor Marte, y el autor de este escrito (Martín Polanco).



A todos, el ministro les dijo que si bien hay medidas para paliar la situación, está el desafío de darle una perspectiva de largo plazo a la política de protección social.