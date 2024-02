En 2023 la institución tuvo recaudos por RD$224,937 millones; le aporta el 25 % a los ingresos del Estado

Cuando Eduardo Sanz Lovatón (Yayo) asumió la Dirección General de Aduanas (DGA), sólo el 40 % de la carga que entraba y salía de República Dominicana era revisada por tecnología de rayos X (tecnología no intrusiva). Actualmente, el 90 % de toda la carga se revisa de esa forma.



Ese avance ha permitido que el país pueda presentarse frente al mundo como un destino para negocios, con seguridad y con homologación de los procesos de seguridad global. Eso, desde el punto de vista del director general de Aduanas, no quiere decir que todo está resuelto en República Dominicana, pero sí indica que la nación se ha colocado a un nivel de primer orden.



Concretamente, eso que plantea el funcionario aduanal se refleja en las exportaciones y en los niveles del flujo de incremento comercial que se tiene.



Según los números que maneja Sanz Lovatón, a los que se refirió haciendo un ejercicio certero de cabeza en la entrevista especial de elCaribe-CDN, solo este mes de febrero, el Índice de Davos presentó a República Dominicana como la economía de Latinoamérica que más incremento ha tenido en los intercambios comerciales.



Quiere decir, que este país se ha abierto comercialmente. El Índice de Davos es donde se celebra el Foro Económico Mundial. Es una herramienta utilizada para evaluar y comparar la competitividad económica de los países a nivel mundial. Este índice se basa en una amplia gama de factores que incluyen instituciones, infraestructura, estabilidad macroeconómica, salud y educación primaria, entre otros.



Los resultados del Índice de Davos proporcionan una visión general de la capacidad de un país para crear y mantener un entorno propicio para el crecimiento económico sostenible y la prosperidad a largo plazo.



Es una herramienta importante para los líderes empresariales y políticos, así como para los inversionistas, ya que les permite entender las fortalezas y debilidades relativas de diferentes economías y tomar decisiones informadas sobre dónde invertir y hacer negocios.



“Yo creo que el gobierno de Luis Abinader ha sido un gobierno transformador de esta sociedad y le doy gracias a Dios, como director general de Aduanas, porque tenemos cosas que puedo presentar al país”, indicó Sanz Lovatón, en una plática en la que no le “sacó el cuerpo” a ninguna pregunta surgida”, incluyendo de temas políticos.



Se le preguntó si el presidente de la República (actual candidato del Partido Revolucionario Moderno –PRM-) obtendrá en mayo los votos suficientes para mantenerse como conductor del Estado por 4 años más. Ofreció su parecer y lo hizo sin rodeos.

Martín Polanco, Katherine Hernández, Nelson Rodríguez, Manuel Estrella, Eduardo Sanz Lovatón, Félix M. García C., Alba Nely Familia, Julissa Céspedes y Yanesi Espinal, en la parte preliminar de la Entrevista Especial con el periódico elCaribe y CDN, canal 37.

Captación de recursos



En el año 2023 la DGA recaudó un total de 224,937.8 millones de pesos, manteniendo los niveles recaudatorios anuales alcanzados en esta gestión. El descenso respecto al año 2022 fue de 2.59 %, es decir, unos 5,984 millones por debajo de lo que se considera el año de mayor recaudación en la historia de la institución. Aduanas representa el 25 % de los ingresos del Estado, según informó Sanz Lovatón en el encuentro de ayer.



En los años pre pandemia de covid- 19, o sea, antes del año 2020, Aduanas no sobrepasaba el 20 % en el aporte que realizaba, lo que resalta, según el funcionario, el peso del plan de modernización de la institución en la generación de ingresos para el Estado.



El funcionario del organismo reconoce que ese aporte al Estado podría bajar, una vez se dé la desgravación total en 2025 de los distintos productos incluidos en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica, conocido como DR-Cafta. Son productos que entrarán sin pagar impuestos por aduanas… Uno de ellos es el arroz.



Eduardo Sanz Lovatón es graduado en derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y posee doctorado en Derecho Internacional Privado del Centro de Estudios Estratégicos y Diplomáticos de París, Francia; pero cuando se trata de hablar de números, sabe moverse bien de un lado a otro.



Informó que el programa de Despacho 24 Horas (D24H) en el año 2023 permitió la salida expedita de unos 20,000 contenedores. En total desde el inicio del programa y hasta el cierre del pasado año se despacharon de manera eficiente cerca de 60,000 en 24 horas o menos, beneficiando a alrededor de siete mil importadores. El 78.5 % de éstos son empresas, medianas y pequeñas. Hasta el momento el D24H ha significado un ahorro de poco más de 1,500 millones de pesos para los contribuyentes, equivalentes a 500 millones de pesos promedio por año.

Eduardo Sanz Lovatón, Lucía Zorrilla y Eliana Taveras, todos funcionarios de Aduanas.

“Cuando llegamos a la DGA, en agosto de 2020, el promedio de despacho de todas las cargas era de casi nueve días. Lo hemos reducido todo a dos días y quince horas. Eso parece un tema simple, sin embargo eso representa para la economía dominicana un ahorro en costos de almacenamiento, de transporte y otros puntos, que nosotros hemos calculado, con ayuda del Banco Central en más de 2 mil millones de pesos”, expresó.



Es un dinero que –gracias a la eficiencia de la DGA- no tuvieron que gastar los importadores y exportadores en almacén, en pago de energía eléctrica y seguridad, porque logró reducirse ese impacto.

Calculó que del día primero de enero al 5 de febrero del actual año se recaudaron 20,810 millones de pesos. Esto es un aumento de 4.49% respecto al mismo periodo del año 2022, es decir, 894.40 millones de pesos adicionales.



Con relación a las medidas de eficiencia e innovación, y en apoyo al programa Burocracia Cero, en el año 2023 se incorporó la APP “DGA RD”, que ha venido a apoyar la plataforma de servicios en línea desarrollada en el año 2022 y a mejorar el acceso de los usuarios.



Sanz Lovatón dijo que se han trasladado 36 servicios que se hacían de manera presencial a formato digital. Otra mejora tecnológica citada por Eduardo Sanz Lovatón ha sido la herramienta de Consulta de Correo Expreso, en la que los usuarios pueden obtener información precisa sobre retenciones aduaneras a través de la página web de la Dirección General de Aduanas.

Sanz Lovatón, en otra parte de la conversación, dijo que así como existe el Gabinete Agropecuario y el Gabinete Turismo. Se ha creado el Gabinete Logístico bajo el decreto 463 23, mismo que engloba todos los esfuerzos a nivel país, enfocados en convertir a la República Dominicana en el principal hub logístico de la región.



En referencia a la Ley de Aduanas, la 168-21, dijo que es un hito legislativo que demuestra el compromiso del gobierno con la eficiencia y la modernización.



Y explicó que la citada ley, aprobada en un tiempo récord de menos de 300 días, refleja la dedicación y la agilidad de las autoridades para responder a las demandas de un entorno en constante cambio.

Rememoró que desde agosto del año 2021, cuando entró en vigor la ley transformó muchos de los procedimientos aduaneros. Indicó que la modernización de estos procesos no solo mejora la eficiencia, sino que también contribuye al desarrollo sostenible y fortalece la competitividad del país dominicano en el ámbito internacional



Un aspecto destacado de esta legislación es la creación de un nuevo sistema de infracciones y sanciones que se alinea con las mejores prácticas y promueve la transparencia en el cumplimiento de las normativas aduaneras.



Además, la aplicación de su reglamento 755-23 marca un paso firme hacia un ambiente regulatorio más claro y coherente. Las explicaciones ofrecidas por la DGA apuntan a que esta combinación de normativas refuerza la capacidad del Estado para garantizar el cumplimiento de las leyes aduaneras y fomenta un comercio justo y equitativo.



La ley conceptualiza los términos centros logísticos, almacenes o centros de operación logística, empresas operadoras de centros logísticos, logística y sistema de comunidad logística, definidos previamente en un reglamento.

Ley que sintoniza con estándares OMC

La ley actual de Aduanas establece un plazo de habilitación mediante licencias renovables para los centros logísticos y empresas operadoras logísticas con una duración de 15 años.



Está alineada con las directrices de política comercial de la Organización Mundial del Comercio y adapta la legislación aduanera a los acuerdos internacionales relacionados con el comercio, firmados por el país en los últimos 30 años. La Ley 168-21 sustituyó la 3489 del año 1953; quiere decir que fue actualizada después de 68 años. El director de Aduanas acudió al encuentro junto con Lucia Zorrilla, subdirectora; Eliana Taveras, coordinadora general de la Gerencia Financiera, y Degnis de León, gerente de Comunicaciones. Por CDN 37 y elCaribe estuvieron Alba Nely Familia y Nelson Rodríguez, respectivamente, así como los periodistas Katherine Hernández, Julissa Céspedes, Yanesi Espinal y el autor de este escrito (Martín Polanco).

Visión

El futuro económico de República Dominicana está muy ligado al desarrollo de nosotros como potencia logística; como un hub logístico”.

Ahora aporta más

Los años de mayor recaudación de la DGA fueron el 2022 y 2023; pasamos de ser el 18 por ciento de los ingresos del Estado a un 25”